Αμαλία Κωστοπούλου: Οι λεπτομέρειες στον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ – Το πέπλo, τα βιολιά και η έκπληξη στο after party

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ διοργάνωσαν έναν παραμυθένιο γάμο στην Ελλάδα και γιόρτασαν τον δυνατό τους έρωτα, ανταλλάσσονται όρκους αιώνιας πίστης και αφοσίωσης, παρουσία των αγαπημένων τους προσώπων.

Ο θρησκευτικός γάμος του ζευγαριού έγινε το απόγευμα του Σαββάτου (30.05.2026) στη Μεσσηνία, ενώ έχει παντρευτεί και με πολιτικό γάμο στο Τέξας τον περασμένο Οκτώβριο. Η τελετή έγινε σε ένα άκρως ρομαντικό σκηνικό και κάποιες λεπτομέρειες που επέλεξαν η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ να έχουν έκαναν τη διαφορά και εντυπωσίασαν τους καλεσμένους τους.

Από τη στιγμή του γάμου έως τη Δευτέρα τόσο η Αμαλία Κωστοπούλου όσο ο Πέτρος Κωστόπουλος και η Τζένη Μπαλατσινού μοιράστηκαν στα social media πολλές φωτογραφίες και βίντεο από τον γάμο, με την εντυπωσιακή πολυώροφη τούρτα.

Υπήρχαν, λοιπόν, κάποια στοιχεία που ξεχώρισαν! Το πρώτο ήταν το υπέροχο και άκρως εντυπωσιακό πέπλο της νύφης, το οποίο είχε μία μακριά ουρά που έδινε ακόμα περισσότερο ρομαντισμό στο παραμυθένιο σκηνικό του γάμου.

Επίσης υπήρχε ζωντανή μουσική την ώρα του μυστηρίου. Βιολιά έπαιζαν υπέροχες μελωδίες που ταίριαζαν απόλυτα στον γάμο.

Την ίδια ώρα, το ζευγάρι στο after party έκανε μία όμορφη έκπληξη στους καλεσμένους του, πέρασα πίσω από τα decks και έπαιξε τη δική του μουσική, διασκεδάζοντας τους πάντες.

Όλες αυτές οι λεπτομέρειες του γάμου της Αμαλίας Κωστοπούλου και του Τζέικ Μέντγουελ έχουν αποτυπωθεί σε βίντεο, τα οποία μοιράστηκε η νύφη στα social media.

Οι πρώτες φωτογραφίες από το γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου κυκλόφόρησαν από καλεσμένους στα social media. Το απόγευμα της Κυριακής (31.05.2026) η Αμαλία Κωστοπούλου ανέβασε αρκετές φωτογραφίες και βίντεο από την ομορφότερη ημέρα της ζωής της και στον δικό της λογαριασμό στο Instagram.

Παράλληλα, από το υλικό που δημοσίευσε η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, αδελφή της νύφης, στο Instagram ξεχωρίζει η στιγμή που ο Πέτρος Κωστόπουλος συνοδεύει την κόρη του και την παρέδωσε στον γαμπρό.

Ο γάμος της Αμαλίας Κωστοπουλου πραγματοποιήθηκε μέσα σε καταπράσινο τοπίο με ψηλά δέντρα. Το απόγευμα της Κυριακής, ο πατέρας της νύφης, Πέτρος Κωστόπουλος μοιράστηκε στο Instagram τις πιο δυνατές στιγμές για εκείνον από τον γάμο της κόρης του, Αμαλίας Κωστοπούλου.