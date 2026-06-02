Η Ζέτα Μακρυπούλια έκανε το πρώτο της μπάνιο στη θάλασσα για φέτος και μοιράστηκε σπάνιες πόζες

Το καλοκαιράκι έχει φτάσει και ολοένα και περισσότερα πρόσωπα της ελληνικής showbiz έχουν κάνει τις πρώτες τους εξορμήσεις στην παραλία. Ανάμεσά τους και η Ζέτα Μακρυπούλια, που απόλαυσε το πρώτο της μπάνιο για φέτος.

Την Τρίτη (02.06.2026) η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε μερικές πόζες από την επίσκεψή της στην παραλία. Σε αυτές η Ζέτα Μακρυπούλια πόζαρε, φορώντας ένα απλό μαύρο μπικίνι, που ταίριαζε άψογα στο καλλίγραμμο σώμα της, και τα απαραίτητα γυαλιά ηλίου.

«Πρώτη βουτιά για φέτος, αφού μπήκε πλέον επίσημα το καλοκαίρι! Το καλοκαίρι πάντα μου φέρνει χαρά, αν και το φετινό επέλεξα να το περάσω κάνοντας θεατρική περιοδεία… Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι φίλοι μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ζέτα Μακρυπούλια.

Σημειώνεται ότι η Ζέτα Μακρυπούλια φέτος θα παίξει για πρώτη φορά στην Επίδαυρο. Η γνωστή καλλιτέχνιδα θα συμμετάσχει στην αριστοφανική κωμωδία «Ειρήνη», σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου, στις 24 και 25 Ιουλίου, ενώ στη συνέχεια η παράσταση θα πραγματοποιήσει καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

«Με θυμώνει η βία. Δεν μας αναγνωρίζω πλέον. Δεν γίνεται να ξυπνάμε κάθε μέρα και να θεωρούμε φυσιολογικό ότι κάποιος έσπασε το πόδι μιας κοπέλας επειδή πήγε να του πάρει τη θέση πάρκινγκ. Δεν γίνεται κάποιος να σηκώνει μαχαίρι γιατί η γυναίκα του τον χώρισε. Και, πραγματικά, δεν ξέρω πότε έγινε αυτή η μετάβαση, πώς αποφασίσαμε ως κοινωνία ότι μπορεί κάποιος να παίζει με την ανθρώπινη ζωή και να την αφαιρεί με τόση ευκολία. Είναι όλοι εν βρασμώ», είχε δηλώσει η Ζέτα Μακρυπούλια σε πρόσφατη συνέντευξή της.