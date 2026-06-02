Η Σίντνεϊ Σουίνι επέμενε για τις γυμνές σκηνές της στον τρίτο κύκλο του Euphoria, λέει ο δημιουργός της σειράς

Η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι επέμεινε να κρατήσουν τις γυμνές σκηνές της στον τρίτο κύκλο του Euphoria, σύμφωνα με τον δημιουργό της σειράς. Μετά το φινάλε της σειράς, που προβλήθηκε την Κυριακή 31 Μαΐου, θεατές εξέφρασαν έκπληξη και έντονη δυσαρέσκεια για τη σεξουαλική κατεύθυνση που πήρε ο χαρακτήρας της Cassie, που υποδύεται η ηθοποιός, ξεκινώντας καριέρα ως δημιουργός περιεχομένου στο OnlyFans.

Ο Σαμ Λέβινσον, δημιουργός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης και των οκτώ επεισοδίων της τρίτης σεζόν του Euphoria, ανέφερε σε συνέντευξή του στο podcast των New York Times ότι αρχικά είχε εξετάσει μια εκδοχή της σειράς με περιορισμένες ή χωρίς γυμνές σκηνές για τον συγκεκριμένο ρόλο αλλά η ηθοποιός δεν συμφώνησε.

«Όταν έγραψα το σενάριο αρχικά, σκέφτηκα “ίσως να γυρίσουμε όλα αυτά και να μην έχουμε καθόλου γυμνό”. Της μιλούσα και της είπα “ίσως υπάρχουν τρόποι να το αποφύγουμε σε κάποια σημεία;”» είπε ο Λέβινσον.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Σουίνι αντέδρασε αμέσως: «Με κοίταξε και μου είπε “Αστειεύεσαι; Υποδύομαι ένα μοντέλο OnlyFans. Μου λες ότι θα το παρακάμψεις;”». Ο Λέβινσον πρόσθεσε: «Και εγώ είπα “ναι, εντάξει, έχεις δίκιο”. Πάντα υπάρχει συζήτηση για το τι λειτουργεί καλύτερα για τον χαρακτήρα».

Ο δημιουργός χαρακτήρισε τη Σουίνι «εντελώς ατρόμητη ηθοποιό» και σημείωσε ότι είναι «εξαιρετική επαγγελματίας».

«Λατρεύω να δουλεύω μαζί της, γιατί υπάρχει μεγάλη ευελιξία στην ερμηνεία», εξηγώντας ότι μικρές αλλαγές στην κατεύθυνση μιας σκηνής μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέσματα μέσα από την ερμηνεία της.

Αναφερόμενος στις επικρίσεις για τον έντονα σεξουαλικό χαρακτήρα της σεζόν, δήλωσε: «Πιστεύω πολύ ότι οι καλύτερες και πιο ειλικρινείς ερμηνείες προκύπτουν όταν ο ηθοποιός αισθάνεται ελεύθερος και ασφαλής. Έτσι πετυχαίνεις μια σπουδαία ερμηνεία. Δεν μπορείς αν υπάρχει ένταση, γιατί το συναίσθημα θα μπλοκαριστεί». Πρόσθεσε ότι ρόλος του είναι «να δημιουργεί το πιο κατάλληλο περιβάλλον για τον ηθοποιό», επισημαίνοντας τη σημασία της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στα γυρίσματα.

Από την πλευρά της, η Σίντνεϊ Σουίνι απάντησε στους επικριτές μέσω Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τα παρασκήνια της σειράς, γράφοντας στη λεζάντα: «Λέγεται… υποκριτική».