Χρήστος Χολίδης: Πέθανε ο πατέρας του – «Ήρθαν όλοι να σου πουν αντίο» έγραψε ο τραγουδιστής μετά την κηδεία

Συντετριμμένος ο Χρήστος Χολίδης από την απώλεια του πατέρα του. Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε τη δυσάρεστη είδηση με ανάρτησή του στο Instagram. Δημοσίευσε φωτογραφίες από την κηδεία και τον αποχαιρέτισε με ένα κείμενο στη λεζάντα, σαν να το έγραψε ο γιος που απέκτησε πριν από δύο μήνες, ο οποίος θα πάρει το όνομα του παππού του, Χάρης.

Ο Χρήστος Χολίδης έγραψε: «Μόνο εγώ έλειπα. Ήρθαν όλοι να σου πουν αντίο. Σε λίγα χρόνια θα ρωτήσω το μπαμπά γιατί ήσουν σπουδαίος. Θα μου πουν ότι ξεκίνησες ξυπόλητος απ ένα χωριό της Κατερίνης, με ένα ακορντεόν στον ώμο και όνειρα κατέβηκες στην Αθήνα. Κατάφερες να διασκεδάζεις όλους τους γάμους των Ποντίων.

Τις περισσότερες φορές χωρίς λεφτά γιατί τότε ήταν φτωχοί άνθρωποι. Αργότερα το 1973 έγραψες τραγούδι και τραγούδησες για τον αγαπημένο σου ΠΑΟΚ, πολλά χρόνια αργότερα σε θυμήθηκαν και σε βράβευσαν γι’ αυτό. Έλεγες τότε τώρα μπορώ να πεθάνω. Αλλά εσύ περίμενες εμένα να έρθω στο κόσμο να δεις το όνομα σου να συνεχίζεται. Δυστυχώς δεν με πρόλαβες παππού για λίγες εβδομάδες.

Ο μπαμπάς θα μου πει ότι θα φροντίσει για όλα και ότι δε θα ξεχαστείς γιατί ήσουν σπουδαίος. Και ο μπαμπάς ό,τι λέει το κάνει. Αντίο παππού. Χάρης Χωλίδης του Χρήστου».

Ο Χρήστος Χολίδης έγινε πατέρας πριν από δύο μήνες για πρώτη φορά, καθώς η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Όπως όλα δείχνουν, ο μικρός θα πάρει το όνομα του παππού του, Χάρη, κρατώντας έτσι ζωντανή τη μνήμη και το όνομά του μέσα στην οικογένεια.