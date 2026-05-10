Γιώργος Μαζωνάκης: Το μπάνιο του και η παρέμβαση για τα Ιαματικά Λουτρά των Θερμοπυλών – «Κάντε κάτι»

«Κυρίες και κύριοι βρίσκομαι στα Λουτρά των Θερμοπυλών εδώ που ο Λεωνίδας και οι 300 έβρεχαν τις πληγές τους» ανέφερε ο Γιώργος Μαζωνάκης
Ο Γιώργος Μαζωνάκης στα Ιαματικά Λουτρά των Θερμοπυλών
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε ένα ζεστό μπάνιο στα Ιαματικά Λουτρά των Θερμοπυλών, κατά τη διάρκεια της επιστροφής του στην Αθήνα από το Άγιο Όρος. Ο τραγουδιστής δημοσιοποίησε βίντεο, μέσα από το οποίο έστειλε το δικό του μήνυμα για αξιοποίηση και ανάδειξη του συγκεκριμένου σημείου.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ακούγεται να λέει: «Κυρίες και κύριοι βρίσκομαι στα Λουτρά των Θερμοπυλών εδώ που ο Λεωνίδας και οι 300 έβρεχαν τις πληγές τους και χαλάρωναν. Ζεστά Λουτρά των Θερμοπυλών. Κάντε κάτι για αυτό».

Τα Ιαματικά Λουτρά των Θερμοπυλών αποτελούν έναν ιστορικό και φυσικό θησαυρό της Φθιώτιδας, γνωστά από την αρχαιότητα για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Βρίσκονται περίπου 15-16 χλμ. από τη Λαμία και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον μύθο του Ηρακλή, ο οποίος φέρεται να ανακτούσε εκεί τις δυνάμεις του.

Η θερμοκρασία του νερού είναι σταθερή στους 40°C. Το νερό είναι πλούσιο σε θείο (εξ ου και η χαρακτηριστική μυρωδιά), γεγονός που του προσδίδει τις ιαματικές του ιδιότητες. Η είσοδος στις φυσικές πηγές και στον καταρράκτη είναι ελεύθερη (δωρεάν) για το κοινό και ο χώρος είναι προσβάσιμος 24 ώρες το 24ωρο όλο τον χρόνο.

Προ ημερών ο Γιώργος Μαζωνάκης δημοσίευσε βίντεο από το Άγιο Όρος, την ώρα που μαγείρευε και τραγουδούσε σε κουζίνα Μονής.

