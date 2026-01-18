Η Άννα Κορακάκη σε προχωρημένη εγκυμοσύνη – Η νέα φωτογραφία της με φουσκωμένη κοιλίτσα

Η Άννα Κορακάκη μετράει αντίστροφα για να φέρει στον κόσμο το πρώτο παιδί της και κατά διαστήματα δημοσιεύει φωτογραφίες της με φουσκωμένη κοιλίτσα. Η ολυμπιονίκης στη σκοποβολή, παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Γιάννη Χαλκιαδάκη στις 23 Σεπτεμβρίου 2023 και πλέον οι δυο τους ετοιμάζονται να γίνουν γονείς.

Η Άννα Κορακάκη ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών και η εγκυμοσύνη της εξελίσσεται φυσιολογικά. Έχει πάντα στο πλευρό της, στενούς συγγενείς και φίλους, που περιμένουν με ανυπομονησία τη γέννηση του παιδιού της.

Σε νέα ανάρτησή της στο instagram η ολυμπιονίκης μοιράστηκε τη νέα της φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλιά σχολιάζοντας: «Μου λείπει πάρα πολύ (η σκοποβολή). Ανυπομονώ να ξαναρίξω στο ολοκαίνουργιο σκοπευτήριο και την επόμενη φορά να φέρω μαζί και το νέο του μέλος».

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό η Άννα Κορακάκη περιμένει κορίτσι. Τον Σεπτέμβριο του 2025 η αθλήτρια είχε μοιραστεί και φωτογραφίες από τον γάμο της με τον άντρα της ζωής της, αποκαλύπτοντας ότι ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά πριν από δύο χρόνια.

Η Ολυμπιονίκης στη σκοποβολή ανέβασε ένα προ ημερών ένα φωτογραφικό άλμπουμ στα social media δείχνοντας την φουσκωμένη κοιλίτσα της. Η Άννα Κορακάκη απόλαυσε τα Χριστούγεννα, κρατώντας την κοιλιά της και χαϊδεύοντας το αγαπημένο σκυλάκι της.