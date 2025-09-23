Η Άννα Κορακάκη αποκάλυψε ότι παντρεύτηκε πριν δύο χρόνια – Οι φωτογραφίες από το γάμο της

Η Άννα Κορακάκη γιόρτασε με μία δημοσίευση στο instagram την επέτειο δύο χρόνων γάμου της, με τον Γιάννη Χαλκιαδάκη. Η χρυσή Ολυμπιονίκης αποκάλυψε στους θαυμαστές της ότι παντρεύτηκε το 2023 και όπως φαίνεται παραμένει ερωτευμένη.

O γάμος της Άννας Κορακάκη έγινε πριν δύο χρόνια στην Κρήτη, δίπλα στη θάλασσα, με την Ελληνίδα αθλήτρια να ανεβάζει διάφορα σκηνικά από το μυστήριο.

Η Ελληνίδα σκοπεύτρια είχε ενθουσιάσει όλους τους Έλληνες το 2016 με την τρομερή διπλή επιτυχία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κατακτώντας ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο.