Η Άννα Κορακάκη αποκάλυψε ότι παντρεύτηκε πριν δύο χρόνια – Οι φωτογραφίες από το γάμο της

Δύο χρόνια γάμου για την Κορακάκη με το σύντροφό της
Η Άννα Κορακάκη στο γάμο της
Η Άννα Κορακάκη στο γάμο της/ φωτογραφία από instagram annakorakaki

Η Άννα Κορακάκη γιόρτασε με μία δημοσίευση στο instagram την επέτειο δύο χρόνων γάμου της, με τον Γιάννη Χαλκιαδάκη. Η χρυσή Ολυμπιονίκης αποκάλυψε στους θαυμαστές της ότι παντρεύτηκε το 2023 και όπως φαίνεται παραμένει ερωτευμένη. 

O γάμος της Άννας Κορακάκη έγινε πριν δύο χρόνια στην Κρήτη, δίπλα στη θάλασσα, με την Ελληνίδα αθλήτρια να ανεβάζει διάφορα σκηνικά από το μυστήριο.

 
 
 
 
 
Η Ελληνίδα σκοπεύτρια είχε ενθουσιάσει όλους τους Έλληνες το 2016 με την τρομερή διπλή επιτυχία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κατακτώντας ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο. 

