Άννα Κορακάκη: Η νέα φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα και το σκυλάκι της κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο

«Το καλύτερο δώρο φέτος δε θα ‘ναι κάτω απ’ το δέντρο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης
Άννα Κορακάκη

Αντίστροφα μετρά για να κρατήσει στα χέρια της το πρώτο παιδί της, η Άννα Κορακάκη.

Η Ολυμπιονίκης στη σκοποβολή ανέβασε ένα καινούριο φωτογραφικό άλμπουμ στα social media δείχνοντας την φουσκωμένη κοιλίτσα της. Η Άννα Κορακάκη φαίνεται να απολαμβάνει τα Χριστούγεννα, κρατώντας την κοιλιά της και χαϊδεύοντας το αγαπημένο σκυλάκι της.

Στη δεύτερη φωτογραφία φαίνεται ένα από τα στολίδια του χριστουγεννιάτικου δέντρου που αναγράφει: «τα πρώτα Χριστούγεννα στην κοιλιά της μαμάς και στην καρδιά του μπαμπά».

 
 
 
 
 
«Το καλύτερο δώρο φέτος δε θα ‘ναι κάτω απ’ το δέντρο. Σας ευχαριστούμε όλες & όλους από καρδιάς για την αγάπη και τις αμέτρητες ευχές σας τις τελευταίες μέρες! Αντευχόμαστε υγεία πάνω απ’ όλα, ψυχική ανθεκτικότητα, τύχη, γέλια, αγάπη και όλα όσα χρειάζεται ο καθένας για να ‘ναι καλά κι ευτυχισμένος! Καλά Χριστούγεννα», γράφει στην ανάρτησή της.

