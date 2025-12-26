Άννα Κορακάκη: Η νέα φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα και το σκυλάκι της κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Αντίστροφα μετρά για να κρατήσει στα χέρια της το πρώτο παιδί της, η Άννα Κορακάκη.

Η Ολυμπιονίκης στη σκοποβολή ανέβασε ένα καινούριο φωτογραφικό άλμπουμ στα social media δείχνοντας την φουσκωμένη κοιλίτσα της. Η Άννα Κορακάκη φαίνεται να απολαμβάνει τα Χριστούγεννα, κρατώντας την κοιλιά της και χαϊδεύοντας το αγαπημένο σκυλάκι της.

Στη δεύτερη φωτογραφία φαίνεται ένα από τα στολίδια του χριστουγεννιάτικου δέντρου που αναγράφει: «τα πρώτα Χριστούγεννα στην κοιλιά της μαμάς και στην καρδιά του μπαμπά».

«Το καλύτερο δώρο φέτος δε θα ‘ναι κάτω απ’ το δέντρο. Σας ευχαριστούμε όλες & όλους από καρδιάς για την αγάπη και τις αμέτρητες ευχές σας τις τελευταίες μέρες! Αντευχόμαστε υγεία πάνω απ’ όλα, ψυχική ανθεκτικότητα, τύχη, γέλια, αγάπη και όλα όσα χρειάζεται ο καθένας για να ‘ναι καλά κι ευτυχισμένος! Καλά Χριστούγεννα», γράφει στην ανάρτησή της.