Η Άννα Κουρή για την απώλεια της σκυλίτσας της «Τερέζ»: Έπαθε καρκίνο του δέρματος, έτσι την χάσαμε

Η Άννα Κουρή μίλησε το Σάββατο 23 Μαΐου στην εκπομπή «Pet Stories» και αναφέρθηκε στην απώλεια της σκυλίτσας της, που έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά «Οι Μεν και οι Δεν» (1993–1996) που προβλήθηκε από τον ΑΝΤ1. Στην κωμωδία των Χάρη Ρώμα και Άννας Χατζησοφιά, η «Τερέζ» συνόδευε παντού την ιδιοκτήτριά της, η οποία υποδυόταν την κακομαθημένη και πλούσια Βάνα Δάγκα.

Η Άννα Κουρή μίλησε για το πώς έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη σκυλίτσα της και το πόσο πολύ την πόνεσε αυτή η απώλεια. «Με την Τερέζ περάσαμε 12 χρόνια μαζί, θα ήθελα να είναι παραπάνω» είπε αρχικά η ηθοποιός.

Έφερε στο μυαλό της στιγμές από την καθημερινή τους συμβίωση: «Της άρεσε να βγαίνει στον ήλιο. Όταν πηγαίναμε στη θάλασσα, της άρεσε να ανεβαίνει στο δρόμο θαλάσσης και να πηγαίνουμε βόλτα μέσα, δεν ήθελε καθόλου να κολυμπάει. Εκ των υστέρων έπαθε καρκίνο του δέρματος, δεν ήξερα ότι τα σκυλιά παθαίνουν καρκίνο του δέρματος από τον ήλιο. Έτσι τη χάσαμε. Ήταν τρομερή η απώλειά της.

Ευτυχώς είχα τον γιο της, γιατί για να μη στεναχωριέται αυτός, προσπαθούσα να το ελέγχω. Όταν πέθανε και ο γιος της, ήταν δράμα. Επί έναν μήνα έκλαιγα κάθε μέρα» είπε η Άννα Κουρή.

Η «Τερέζ» ήταν επίσημο μέλος του καστ και πληρωνόταν κανονικά με δικό της μισθό ανά επεισόδιο. Όπως έχει αποκαλύψει η ηθοποιός σε συνεντεύξεις της, το «Τερεζουλίνι» αμειβόταν αρχικά με 10.000 δραχμές το επεισόδιο, ποσό που στην πορεία αυξήθηκε, βοηθώντας έμμεσα και τον δικό της μισθό.

Παρά την εικόνα της στην οθόνη όπου βρισκόταν συνέχεια στην αγκαλιά της Βάνας, στην πραγματικότητα η Τερέζ δεν αγαπούσε καθόλου τις αγκαλιές. Ήταν ιδιαίτερα ανεξάρτητη και, σύμφωνα με τους συμπρωταγωνιστές της, «έκλεβε συχνά την παράσταση» με τα αυθόρμητα γαυγίσματά της στα γυρίσματα.

Η Τερέζ έφυγε από τη ζωή μερικά χρόνια μετά το τέλος της σειράς, αφήνοντας πίσω της έναν γιο, ο οποίος έζησε επίσης μαζί με την ηθοποιό μέχρι τα βαθιά του γεράματα