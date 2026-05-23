Το σημείο που ξεχνάτε να βάζετε αντηλιακό και αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του δέρματος

Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν πλέον πόσο σημαντική είναι η καθημερινή χρήση αντηλιακού. Ωστόσο, ακόμη και όσοι είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την προστασία από τον ήλιο συχνά κάνουν ένα βασικό λάθος: δεν καλύπτουν σωστά όλες τις περιοχές του σώματος.

Ειδικά στις γρήγορες μετακινήσεις της καθημερινότητας -μια βόλτα με τον σκύλο, μια σύντομη έξοδος για ψώνια ή ένας καφές- πολλοί εφαρμόζουν πρόχειρα λίγο αντηλιακό στο πρόσωπο και ψεκάζουν βιαστικά χέρια και πόδια, πιστεύοντας ότι είναι προστατευμένοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ειδικοί, όμως, προειδοποιούν ότι αυτή η συνήθεια μπορεί να αφήνει σημαντικά σημεία του σώματος εντελώς ακάλυπτα.

Το σημείο που οι περισσότεροι ξεχνούν

Σύμφωνα με αμερικανούς δερματολόγους, το πιο συχνό σημείο που παραλείπεται είναι το τριχωτό της κεφαλής. Ιδιαίτερα η χωρίστρα και η γραμμή των μαλλιών.

«Βλέπω πολύ συχνά καρκίνους του δέρματος ψηλά στο μέτωπο, ακριβώς στη γραμμή των μαλλιών», εξηγούν. «Είναι απαραίτητο να εφαρμόζουμε αντηλιακό και σε αυτή την περιοχή ώστε να μην υπάρχουν “κενά” προστασίας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η περιοχή αυτή παραμένει εκτεθειμένη στον ήλιο ακόμη και σε άτομα με πυκνά μαλλιά, ενώ πολλοί θεωρούν λανθασμένα ότι τα μαλλιά αρκούν ως φυσική προστασία.

Γιατί είναι τόσο επικίνδυνη η παράλειψη

Οι δερματολόγοι επισημαίνουν ότι το τριχωτό της κεφαλής αποτελεί ένα από τα πιο συχνά σημεία εμφάνισης καρκίνου του δέρματος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το μελάνωμα του τριχωτού, το οποίο θεωρείται πιο επιθετικό σε σχέση με άλλα μελανώματα του σώματος.

Μάλιστα, επειδή κρύβεται κάτω από τα μαλλιά, συχνά διαγιγνώσκεται αργά, όταν έχει ήδη εξελιχθεί.

Οι ειδικοί συνιστούν:

καθημερινή χρήση αντηλιακού στο τριχωτό και τη γραμμή των μαλλιών,

καπέλα με πυκνή ύφανση,

τακτικό δερματολογικό έλεγχο μία φορά τον χρόνο.

Τα άλλα σημεία που ξεχνάμε συχνά

Εκτός από το τριχωτό της κεφαλής, υπάρχουν αρκετές ακόμη περιοχές που συνήθως μένουν χωρίς προστασία:

Χείλη: Πολλοί δεν χρησιμοποιούν lip balm με SPF, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται συχνά προκαρκινικές αλλοιώσεις και καρκίνοι στα χείλη.

Αυτιά, βλέφαρα και μύτη: Οι περιοχές αυτές δέχονται έντονη ηλιακή ακτινοβολία, αλλά συνήθως καλύπτονται ελλιπώς. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι καρκίνοι του δέρματος εμφανίζονται δυσανάλογα συχνά στη μύτη και τα αυτιά.

Πάνω μέρος της πλάτης: Είναι ένα σημείο δύσκολο να φτάσει κανείς μόνος του, γεγονός που οδηγεί συχνά σε ανομοιόμορφη εφαρμογή. Οι δερματολόγοι προτείνουν βοήθεια από άλλο άτομο ώστε να καλύπτεται σωστά η πλάτη, ο αυχένας και το πίσω μέρος των ποδιών.

Πώς να χρησιμοποιείτε σωστά το αντηλιακό

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι το αντηλιακό λειτουργεί μόνο όταν εφαρμόζεται σωστά και σε επαρκή ποσότητα.

Οι βασικοί κανόνες προστασίας είναι οι εξής:

Επιλέγετε αντηλιακό ευρέος φάσματος με SPF 30 ή υψηλότερο.

Χρησιμοποιείτε αρκετή ποσότητα: περίπου ένα «σφηνάκι» για το σώμα και ποσότητα μεγέθους μεγάλου νομίσματος για το πρόσωπο.

Ανανεώνετε κάθε δύο ώρες, ιδιαίτερα μετά από κολύμπι ή έντονη εφίδρωση.

Στα spray αντηλιακά, ψεκάζετε μέχρι το δέρμα να γυαλίζει και στη συνέχεια απλώνετε με το χέρι.

Στα stick αντηλιακά, περνάτε το προϊόν αρκετές φορές πάνω από την ίδια περιοχή για πλήρη κάλυψη.

Το αντηλιακό δεν αρκεί από μόνο του

Οι δερματολόγοι επισημαίνουν ότι η σωστή αντηλιακή προστασία πρέπει να συνδυάζεται με συνολική προστασία από τον ήλιο:

καπέλο,

γυαλιά ηλίου,

σκιά,

αποφυγή έκθεσης τις ώρες έντονης ακτινοβολίας.

Όπως τονίζουν, ο καρκίνος του δέρματος δεν προκαλείται συνήθως από ένα μόνο ηλιακό έγκαυμα, αλλά από χρόνια, επαναλαμβανόμενη και ανεπαρκώς προστατευμένη έκθεση στον ήλιο.