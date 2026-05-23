Ματίνα Νικολάου: Δεν περίμενα ότι ο χωρισμός μου με τον Βασίλη Πορφυράκη θα έπαιρνε τόση έκταση

Ματίνα Νικολάου και Βασίλης Πορφυράκης υπήρξαν ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Μετά από 7 χρόνια σχέσης, οι δυο τους αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, με την είδηση του χωρισμού τους να προκαλεί μια σειρά από δημοσιεύματα. Οι δυο τους αποφάσισαν να μην διατηρήσουν επαφές, όπως είχε πει παλαιότερα η ηθοποιός.

Σε συνέντευξή που παραχώρησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και προβλήθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου, η Ματίνα Νικολάου μίλησε για τον χωρισμό της από τον Βασίλη Πορφυράκη. Ανέφερε πως δεν περίμενε να δοθεί τόση έκταση, από ψυχαγωγικές εκπομπές και όχι μόνο. Εξήγησε και τον λόγο που επέλεξε τότε να μην τοποθετηθεί δημόσια.

«Δεν περίμενα ότι ο χωρισμός μου με τον Βασίλη Πορφυράκη θα έπαιρνε τόση έκταση. Ποτέ δεν ήθελα να μιλήσω γι’ αυτό, αλλά καταλαβαίνω και τη δουλειά των δημοσιογράφων. Δεν με πείραξε αυτό και σε σχέση με το παιδί μου, γνώριζε πολύ πριν τι έχει συμβεί, από όταν ήρθε η στιγμή να μαθευτεί τι έχει γίνει στα social media» ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

Συνέχισε λέγοντας μπροστά στην κάμερα πως: «Όταν λέγονται πράγματα που δεν είναι η δική μου αλήθεια, με στενοχωρεί, αλλά αν μπω στη διαδικασία να πω τη δική μου αλήθεια, αυτό θα πάρει μεγαλύτερη έκταση. Οπότε προτίμησα να μην μιλήσω και να σιωπήσω».

Σε άλλο σημείο, η Ματίνα Νικολάου σχολίασε πως δεν είναι ερωτευμένη και συμπλήρωσε πως δεν βρίσκεται σε φάση αναζήτησης νέας σχέσης: «Δεν είμαι ερωτευμένη. Είμαι ήσυχη. Είναι πάρα πολύ όμορφο πράγμα ο έρωτας, και για εμένα πολύ σημαντικό, μου δίνει ενέργεια.

Όμως χρειάζεται να παίρνουμε ενέργεια και από τον ίδιο μας τον εαυτό χωρίς να υπάρχει κάποιος συνέχεια να μας τη δίνει. Αν είναι να έρθει ένας ο έρωτας, θα έρθει, δεν θα πω όχι, αλλά δεν είμαι και σε μια φάση που το αναζητάω κιόλας».

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το αν η Ματίνα Νικολάου ήθελε ή όχι να κάνουν παιδί, ο Βασίλης Πορφυράκης απάντησε στο παρελθόν, «Δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα για το αν η Ματίνα ήθελε ή όχι παιδί. Κι αν προσπαθήσαμε, δεν έγινε. Μπορεί να προσπαθείς δέκα χρόνια και να μην έρθει ποτέ και σε άλλους να έρθει σε μια μέρα. Σε εμάς δεν έγινε. Σίγουρα ένα παιδί τα αλλάζει όλα».