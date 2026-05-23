Ο Κώστας Μαρτάκης για τη βέρα που φοράει: Είναι δώρο, το έχουμε λίγοι άνθρωποι στην παρέα μας για γούρι

Ο Κώστας Μαρτάκης βρέθηκε καλεσμένος την Παρασκευή 22 Μαΐου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» όπου μεταξύ άλλων δέχτηκε ερωτήσεις για την προσωπική του ζωή. Μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τη βέρα που φοράει, την οποία μάλιστα έδειξε και στην κάμερα της εκπομπής.

Όπως είπε ο Κώστας Μαρτάκης, η βέρα που φοράει ήταν δώρο που του έχει κάνει στο παρελθόν, άτομο από την παρέα του. Ο ίδιος θεωρεί πως είναι το γούρι του. Τόνισε πως δεν σχετίζεται με γάμο ή αρραβώνα.

Πιο συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι και τα υπόλοιπα μέλη της παρέα του έχουν βέρα, θεωρώντας τη γούρι: «Η βέρα είναι δώρο. Το έχουμε λίγοι άνθρωποι στην παρέα μας. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι που έχουμε πάρει ο ένας στον άλλον δώρο και είναι το γούρι μας. Αυτή η παρέα με έναν τρόπο είναι εκτός σόουμπιζ».

Ο τραγουδιστής έδειξε τη βέρα στην κάμερα της εκπομπής του ΣΚΑΪ και με χιούμορ έβαλε τέλος στις φήμες για την προσωπική του ζωή.

Σε άλλο σημείο, ο τραγουδιστής μοιράστηκε την εμπειρία του με την Τζένιφερ Λόπεζ, όταν είχε ανοίξει τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ: «Όταν είχε έρθει η Τζένιφερ Λόπεζ στην Ελλάδα, στο ΟΑΚΑ, είχα ανοίξει τη συναυλία της και με είχε διαλέξει η ίδια. Δεν μου την έπεσε, μου έπιασε λίγο τον πισινό».

Στο παρελθόν, ο Κώστας Μαρτάκης είχε προσπαθήσει να κάνει τον απολογισμό της συνεργασίας του με τον Ηλία Ψινάκη. Μέχρι σήμερα διατηρούν φιλικές σχέσεις, καθώς το επαγγελματικό τους διαζύγιο, ήταν όπως φαίνεται «βελούδινο».