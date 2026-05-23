Σταματίνα Τσιμτσιλή: Σαν μανούλα και σαν Ελληνίδα, έχω κάνει το χρέος μου στην οικογένεια και στη χώρα μας

Σταματίνα Τσιμτσιλή και Θέμης Σοφός έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, με μια σειρά από δημοσιεύματα τους τελευταίους μήνες να αναφέρουν πως οι δυο τους σκέφτονται να μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο την οικογένειά τους. Η παρουσιάστρια το διαψεύδει. Δεν είναι προτεραιότητα για την ίδια να γίνει για 4η φορά μητέρα. Αν πάντως προκύψει μια εγκυμοσύνη, «θα είναι καλοδεχούμενη» όπως σπεύδει να ξεκαθαρίσει, σε νέες δηλώσεις της.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Σπύρο-Ραφαήλ Κεραμμύδα και στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», παραδέχτηκε για τη φετινή σεζόν: «Δόξα τω Θεώ τα πράγματα πήγαν καλύτερα και από τα πιο τρελά μου όνειρα. Η φετινή σεζόν, είναι μια όμορφη σεζόν στην πρώτη της φάση, αλλά παρότι δε θέλω να αναφέρομαι σε ένα γεγονός που έχει συμβεί σε ένα μέλος της ομάδας μας, στην Τίνα μας, γυρνώντας από τις διακοπές του Πάσχα, αυτό μας σημάδεψε και μας συγκλόνισε όλους…

Δε μπορώ λοιπόν να πω ότι είναι μια χρονιά ανέμελη και χαρούμενη. Η Τίνα, όποια στιγμή επιλέξει, ξέρει ότι είμαστε εδώ και την περιμένουμε χωρίς να της δημιουργούμε το άγχος της επιστροφής. Ξέρουμε ότι προτεραιότητά της αυτή τη στιγμή είναι η υποστήριξη του άντρα της».

«Στα πλαίσια της ανανέωσης της σύμβασής μου με τον σταθμό, έχει μπει στο συμβόλαιό μου να κάνω και κάτι άλλο» αποκάλυψε στη συνέχεια η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Όσο για το ενδεχόμενο να μεγαλώσει την οικογένειά της με τον Θέμη Σοφό, με τον οποίο έχουν ήδη τρία παιδιά, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε: «Δε δήλωσα ποτέ ότι σχεδιάζω να κάνω κι άλλο παιδί. Ο άντρας μου έχει δηλώσει πολύ ανοιχτός στην απόκτηση πολλών παιδιών. Εγώ νιώθω ότι και σαν μανούλα και σαν Ελληνίδα, έχω κάνει το χρέος μου και στην οικογένειά μου και στη χώρα μας».

«Τα παιδιά μας πια, είναι σε μια ηλικία με άλλου τύπου απαιτήσεις. Αυτή τη στιγμή δε μπορώ να σκεφτώ το ενδεχόμενο να μπει και ένα μωράκι στο πρόγραμμα. Αν βέβαια έρθει μια εγκυμοσύνη, καλοδεχούμενη θα είναι, αλλά όχι επί τούτου» είπε καταληκτικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Υπενθυμίζεται πως η Σταματίνα Τσιμτσιλή είναι μητέρα τριών παιδιών: της 13χρονης Νάγιας, της 12χρονης Μαίρης, και του 8χρονου Γιάννη, που απέκτησε από τον γάμο της με τον δικηγόρο, Θέμη Σοφό. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2011.