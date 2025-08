Η Άννα Πρέλεβιτς μαζί με τον Νικήτα Νομικό στη Σικελία: Το άλμπουμ φωτογραφιών της

Στην Ιταλία βρίσκεται η Άννα Πρέλεβιτς μαζί με τον αγαπημένο της Νικήτα Νομικό, καθώς οι δυο τους αποφάσισαν να κάνουν ένα ταξίδι με αυτοκίνητο για να ανακαλύψουν κάθε σπιθαμή της μαγευτικής Σικελίας.

Η Άννα Πρέλεβιτς ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι τους, χαρίζοντας όμορφες εικόνες στους διαδικτυακούς φίλους της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια εξάλλου και ο σύζυγός της αγαπούν τα ταξίδια και φροντίζουν να επισκέπτονται ένα διαφορετικό μέρος, εντός και εκτός Ελλάδας, όποτε έχουν την ευκαιρία.

Το μοντέλο έγραφε στην ανάρτηση στο Instagram: «RoadTrip στη Σικελία, κεφάλαιο 3: Taormina! Θεωρείται η πιο κομψή πόλη του νησιού, πράγματι είναι ένα κόσμημα!

1. Όταν η Ταορμίνα και η Dior συναντιούνται, το αποτέλεσμα είναι haute couture με άρωμα Ιταλίας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2. Μόλις πήραμε την πιο νόστιμη focaccia της πόλης και ο ενθουσιασμός μας δεν κρύβεται!

3. Piazza IX Aprile – η πιο γνωστή πλατεία με θέα-όνειρο. Fun fact: το όνομά της τιμά την ένωση της Σικελίας με την Ιταλία το 1860

4. Villa Communale – Το πανέμορφο πάρκο της Taormina

5. Villa Communale part 2.

6. Amore mio (Αγάπη μου)

7. Τα λόγια είναι περιττά… Θέα από Piazza IX Aprile

8. Το αρχαίο ελληνικό θέατρο της πόλης – χτίστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. και χρησιμοποιείται ακόμη για παραστάσεις. Μοναδική ακουστική!

9. This and not knowing what day it is (Αυτή δεν ξέρετε τι μέρα ήταν)

10. Piazza IX Aprile by night – σαν σκηνικό από ρομαντική ταινία

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Prelevic Nomikou (@annaprelevic)

13. Αυτό το πουκάμισο από @kyriel είναι το απόλυτο travel piece – chic & άνετο σε κάθε look

14. Piazza IX Aprile, daytime edition

15. Να σας δείξω πάλι το τέλειο παρεό-φόρεμα από τη @vanessaleandros_official γιατί… αξίζει!

16. Βόλτα στην Corso Umberto -ο πιο iconic πεζόδρομος γεμάτος μικρά μαγαζιά!

17. Ciao Taormina!

18. Το κερασάκι στην τούρτα: Μόλις μισή ώρα απ’ την Ταορμίνα, βρίσκεται το χωριό Savoca-γνωστό και ως το “χωριό του Νονού”-όπου γυρίστηκαν εμβληματικές σκηνές της ταινίας! Εδώ, έξω από το διάσημο Bar Vitelli».