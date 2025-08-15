Συμβαίνει τώρα:
Η Άντζελα Δημητρίου έσβησε την τούρτα γενεθλίων της μέσα σε κλίμα αγάπης και συγκίνησης

«Η καρδιά μου έχει το φως όλου του κόσμου» έγραψε εκείνη
 Η Άντζελας Δημητρίου έσβησε και φέτος τούρτα για τα γενέθλια της μέσα σε ξεχωριστή ατμόσφαιρα με δόση συγκίνησης και ευγνωμοσύνης ευχαριστώντας όλους για τις ευχές τους.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια, Άντζελα Δημητρίου, θέλησε να μοιραστεί με το κοινό της ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο από τη βραδιά των γενεθλίων της, ανεβάζοντας στο Instagram βίντεο από τη στιγμή που σβήνει το κεράκι της τούρτας της.

Εκείνη έγραψε: «Η αγάπη σας και η στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι το πιο μεγάλο μου δώρο! Η σημερινή μέρα γέμισε με τις ευχές και τα λόγια που με συγκινούν πολύ. Σήμερα η τούρτα έχει “ένα κεράκι”, αλλά η καρδιά μου έχει το φως όλου του κόσμου!».

