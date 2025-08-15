Η Άντζελα Δημητρίου έσβησε την τούρτα γενεθλίων της μέσα σε κλίμα αγάπης και συγκίνησης

Η Άντζελας Δημητρίου έσβησε και φέτος τούρτα για τα γενέθλια της μέσα σε ξεχωριστή ατμόσφαιρα με δόση συγκίνησης και ευγνωμοσύνης ευχαριστώντας όλους για τις ευχές τους.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια, Άντζελα Δημητρίου, θέλησε να μοιραστεί με το κοινό της ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο από τη βραδιά των γενεθλίων της, ανεβάζοντας στο Instagram βίντεο από τη στιγμή που σβήνει το κεράκι της τούρτας της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση, η «Λαίδη» της ελληνικής μουσικής εξέφρασε την αγάπη και τις ευχαριστίες της προς όλους όσοι της έστειλαν ευχές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Angela Dimitriou (@angeladimitriou_official)

Εκείνη έγραψε: «Η αγάπη σας και η στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι το πιο μεγάλο μου δώρο! Η σημερινή μέρα γέμισε με τις ευχές και τα λόγια που με συγκινούν πολύ. Σήμερα η τούρτα έχει “ένα κεράκι”, αλλά η καρδιά μου έχει το φως όλου του κόσμου!».