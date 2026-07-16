Η Αντζελίνα Τζολί έτοιμη να φύγει από το Λος Άντζελες τώρα που έγιναν 18 τα μικρότερα παιδιά της, Βιβιέν και Νοξ

Νέο κεφάλαιο στη ζωή της ετοιμάζεται να ανοίξει η Αντζελίνα Τζολί, που γιόρτασε πρόσφατα τα 18α γενέθλια των μικρότερων παιδιών της, των δίδυμων Βιβιέν και Νοξ.

Η 51χρονη σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί «είναι πλέον έτοιμη να γνωρίσει τον κόσμο» μαζί τους και να αφήσει πίσω τη ζωή τους στην Καλιφόρνια, όπως αναφέρει πηγή στο People.

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Σύμφωνα με άτομο από το περιβάλλον της: «Μιλάει εδώ και χρόνια για το ενδεχόμενο να φύγει από το Λος Άντζελες. Είναι χαρούμενη που έχει πλέον μεγαλύτερη ελευθερία και ευελιξία στη ζωή της».

Η ηθοποιός και παραγωγός της ταινίας «Couture» έχει αποκτήσει έξι παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ: τον 24χρονο Μάντοξ, τον 22χρονο Παξ, την 21χρονη Ζαχάρα, την 20χρονη Σιλό και τους δίδυμους. Οι συμπρωταγωνιστές της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith» χώρισαν το 2016, έπειτα από 12 χρόνια σχέσης και δύο χρόνια γάμου, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024.

«Τα παιδιά ήταν πάντοτε η προτεραιότητά της», τόνισε η ίδια πηγή. Η Τζολί «ήθελε πάντοτε να γνωρίσουν τον κόσμο και είναι ενθουσιασμένη που τώρα μπορούν όλοι μαζί να το κάνουν περισσότερο. Είναι έτοιμη γι’ αυτό», πρόσθεσε.

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Η Τζολί είχε αφήσει να εννοηθεί σε συνέντευξή της στο Hollywood Reporter, πριν από δύο χρόνια, ότι παρότι μεγάλωσε στο Λος Άντζελες εξακολουθούσε να ζει στην πόλη «επειδή έπρεπε να βρίσκεται εκεί λόγω του διαζυγίου».

Αναφερόμενη στη Βιβιέν και τον Νοξ, η Τζολί είχε δηλώσει: «Μόλις γίνουν 18 ετών, θα μπορώ να φύγω. Όταν έχεις μια μεγάλη οικογένεια, θέλεις να έχουν ιδιωτικότητα, ηρεμία και ασφάλεια. Έχω πλέον ένα σπίτι για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, αλλά κάποιες φορές αυτό το μέρος μπορεί να είναι… Η ανθρωπιά που βρήκα σε ολόκληρο τον κόσμο δεν είναι αυτή με την οποία μεγάλωσα εδώ. Μετά το Λος Άντζελες, θα περνάω πολύ χρόνο στην Καμπότζη. Θα ταξιδεύω για να επισκέπτομαι τα μέλη της οικογένειάς μου, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο», είχε συμπληρώσει.

Τον περασμένο Μάιο, η Τζολί έβγαλε επισήμως προς πώληση έναντι 29,85 εκατομμυρίων δολαρίων το συγκρότημα κατοικιών της στην Καλιφόρνια, το οποίο ανήκε στο παρελθόν στον σκηνοθέτη και παραγωγό Σέσιλ ΝτεΜίλ.