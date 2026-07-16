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Βάσω Λασκαράκη – Λευτέρης Σουλτάτος:  Αγκαλιά στη Μήλο με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Οι τρυφερές φωτογραφίες με φόντο το ηλιοβασίλεμα του κυκλαδίτικου νησιού
Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος
Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος / Instagram
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Στα καλύτερα του είναι το ζευγάρι, Βάσω Λασκαράκη και Λευτέρης Σουλτάτος. Το μαρτυρούν και οι τρυφερές φωτογραφίες  από το ταξίδι στη Μήλο.

Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, πέρασαν μερικές ημέρες στο όμορφο νησί των Κυκλάδων, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τα καταγάλανα νερά του νησιου, τα γραφικά στενά αλλά και τα ξεχωριστά ηλιοβασιλέματά του, ενώ μαζί τους βρίσκεται και η 13 χρονη κόρη της ηθοποιού, Εύα.

Η Βάσω Λασκαράκη που είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram στις οποίες τη βλέπουμε να ποζάρει στην αγκαλιά του Λευτέρη Σουλτάτου με φόντο το ηλιοβασίλεμα γράφοντας: «Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι μαγικό. Κάποια όμως μένουν για πάντα…».

laskaraki soultatos instagram

laskaraki soultatos instagram

laskaraki soultatos instagram

laskaraki soultatos instagram

Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος είναι μαζί από το 2018, και παντρεύτηκαν έναν χρόνο μετά στο Ηράκλειο της Κρήτης.

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