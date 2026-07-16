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Χώρισε η Julia Garner με τον σύζυγό της, Mark Foster

Η 32χρονη ηθοποιός και ο 42χρονος τραγουδιστής ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου τον Δεκέμβριο του 2019
Η Julia Garner
Η Julia Garner / ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Χώρισε η ηθοποιός Julia Garner με τον σύζυγό της τραγουδιστής Mark Foster, σύμφωνα με δημοσίευμα του People.

Η ηθοποιός και ο τραγουδιστής είχαν παντρευτεί το 2019 και αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους μετά από περισσότερα από έξι χρόνια γάμου.

Σύμφωνα με το People, πηγή από το περιβάλλον τους επιβεβαίωσε ότι η πρωταγωνίστρια του «Ozark» και ο frontman των Foster the People δεν είναι πλέον μαζί.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, κανείς από τους δύο αλλά ούτε και οι εκπρόσωποί τους δεν έχουν κάνει καμία σχετική δήλωση ή σχόλιο.

Η 32χρονη ηθοποιός και ο 42χρονος τραγουδιστής ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου τον Δεκέμβριο του 2019, με τη γνωριμία τους να έχει πραγματοποιηθεί χρόνια νωρίτερα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance.

Την ίδια χρονιά που παντρεύτηκαν, αντάλλαξαν όρκους σε μια ιδιωτική τελετή σε δημαρχείο της Νέας Υόρκης, με την Garner να έχει δηλώσει στη Vogue ότι επέλεξαν το City Hall εμπνευσμένοι από τους γονείς της, που είχαν παντρευτεί εκεί τέσσερις δεκαετίες πριν.

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