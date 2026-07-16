Βίντεο: Το καστ της «Οδύσσειας» αφηγείται Όμηρο σε 1 λεπτό

Το λαμπερό καστ της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν συμπύκνωσε το ομηρικό έπος σε 1 μόλις λεπτό, τηρώντας μάλιστα το δακτυλικό εξάμετρο.

Οι Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν, Λουπίτα Νιόνγκο παρουσίασαν το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα σε δακτυλικό δεκαπεντασύλλαβο, το κατεξοχήν μέτρο των στίχων της αρχαίας ελληνικής επικής ποίησης – με αφορμή την κυκλοφορία της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν.

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Η σύντομη αφήγηση αναφέρεται στην αναμέτρηση του Οδυσσέα με μυθικά πλάσματα, στα ταξίδια, στις μάχες και στις δοκιμασίες του, όλα συμπυκνωμένα σε μόλις 60 δευτερόλεπτα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Tonight Show (@fallontonight)

Το ευφάνταστο βίντεο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια ενότητας της εκπομπής «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon». Η εντυπωσιακή διαφημιστική καμπάνια της ταινίας κυριάρχησε καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στο «The Tonight Show». Ο Τομ Χόλαντ, ο οποίος υποδύεται τον Τηλέμαχο, έκανε την αρχή ως καλεσμένος της εκπομπής τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Την Τρίτη ακολούθησε ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος ενσαρκώνει τον περιπλανώμενο βασιλιά Οδυσσέα.

Η Ζεντάγια, που αναλαμβάνει τον ρόλο της θεάς Αθηνάς, εμφανίστηκε την Τετάρτη, ενώ η Λουπίτα Νιόνγκο έχει προγραμματιστεί να δώσει το «παρών» την Πέμπτη. Η Νιόνγκο έχει μάλιστα διπλό ρόλο στην ταινία, καθώς υποδύεται τόσο την Ελένη της Τροίας όσο και την Κλυταιμνήστρα.

Η κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν είναι μια επική ταινία, γυρισμένη εξ ολοκλήρου με κάμερες φιλμ IMAX 70 χιλιοστών.