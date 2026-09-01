Lifestyle

Η Δανάη Μπάρκα αποκάλυψε ότι είναι έγκυος: Η τρυφερή ανάρτηση με τον σύζυγό της Φάνη Μπότση

«Καλό μήνα…κι από τους τρεις μας!», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησης η Δανάη Μπάρκα
Δανάη Μπάρκα
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Μία ιδιαίτερη ανακοίνωση έκανε την Τρίτη (01.09.2026) η Δανάη Μπάρκα μέσω ανάρτησης, αποκαλύπτοντας ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδάκι.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός σε λίγους μήνες θα φέρει στον κόσμο τον καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση. Η Δανάη Μπάρκα ανέβασε μια συλλογή φωτογραφιών στο Instagram δείχνοντας την φουσκωμένη κοιλίτσα της.

Στις φωτογραφίες το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο, ενώ σε μερικά στιγμιότυπα κρατούν τρυφερά την κοιλιά της Δανάης Μπάρκα.

«Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος.

Καλό μήνα…κι από τους τρεις μας!», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησης.

Υπενθυμίζεται, ότι Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Φάνη Μπότση, το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026.

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