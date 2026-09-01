Η Ελισάβετ Μουτάφη και ο Μάνος Νιφλής έκλεισαν 8 χρόνια γάμου

Οκτώ χρόνια γάμου έκλεισαν η Ελισάβετ Μουτάφη και ο Μάνος Νιφλής την Τρίτη (01.09.2026) και έκαναν δύο τρυφερές αναρτήσεις στα social media για την ξεχωριστή αυτή ημέρα του χρόνου.

Ο γνωστός δημοσιογράφος ανέβασε στον προσωπικού του λογαριασμό στον λογαριασμό του μία φωτογραφία από τον γάμο του με την Ελισάβετ Μουτάφη. Παράλληλα, ο Μάνος Νιφλής έγραψε και ένα γλυκό μήνυμα.

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«Οκτώ χρόνια… Να μην τελειώσει ποτέ το μαζί», έγραψε χαρακτηριστικά.