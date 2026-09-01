Η Ελισάβετ Μουτάφη και ο Μάνος Νιφλής έκλεισαν 8 χρόνια γάμου

Οκτώ χρόνια γάμου έκλεισαν η Ελισάβετ Μουτάφη και ο Μάνος Νιφλής την Τρίτη (01.09.2026) και έκαναν δύο τρυφερές αναρτήσεις στα social media για την ξεχωριστή αυτή ημέρα του χρόνου.
Ο γνωστός δημοσιογράφος ανέβασε στον προσωπικού του λογαριασμό στον λογαριασμό του μία φωτογραφία από τον γάμο του με την Ελισάβετ Μουτάφη. Παράλληλα, ο Μάνος Νιφλής έγραψε και ένα γλυκό μήνυμα.
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«Οκτώ χρόνια… Να μην τελειώσει ποτέ το μαζί», έγραψε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, η γνωστή ηθοποιός που θα παίζει τη νέα σεζόν στη σειρά «Μια γυναίκα» της ALPHA, ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία με τον σύζυγό της από μία κοινή τους έξοδό.
«Οκτώ χρόνια… Να μην τελειώσει ποτέ αυτό το χαμόγελο, μαζί. Σ’ αγαπώ», έγραψε η Ελισάβετ Μουτάφη.
Σημειώνεται ότι η Ελισάβετ Μουτάφη και ο Μάνος Νιφλής παντρεύτηκαν την 1η Σεπτεμβρίου 2018 στη Σαντορίνη.