Lifestyle

Η Ελισάβετ Μουτάφη και ο Μάνος Νιφλής έκλεισαν 8 χρόνια γάμου

Οι τρυφερές αναρτήσεις του ζευγαριού στο Instagram
Ελισάβετ Μουτάφη και Μάνος Νιφλής
Η Ελισάβετ Μουτάφη και ο Μάνος Νιφλής / NDPPHOTO / NDP PHOTO
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Οκτώ χρόνια γάμου έκλεισαν η Ελισάβετ Μουτάφη και ο Μάνος Νιφλής την Τρίτη (01.09.2026) και έκαναν δύο τρυφερές αναρτήσεις στα social media για την ξεχωριστή αυτή ημέρα του χρόνου.

Ο γνωστός δημοσιογράφος ανέβασε στον προσωπικού του λογαριασμό στον λογαριασμό του μία φωτογραφία από τον γάμο του με την Ελισάβετ Μουτάφη. Παράλληλα, ο Μάνος Νιφλής έγραψε και ένα γλυκό μήνυμα.

«Οκτώ χρόνια… Να μην τελειώσει ποτέ το μαζί», έγραψε χαρακτηριστικά.

Μάνος Νιφλής
Η ανάρτηση του Μάνου Νιφλή

Παράλληλα, η γνωστή ηθοποιός που θα παίζει τη νέα σεζόν στη σειρά «Μια γυναίκα» της ALPHA, ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία με τον σύζυγό της από μία κοινή τους έξοδό.

«Οκτώ χρόνια… Να μην τελειώσει ποτέ αυτό το χαμόγελο, μαζί. Σ’ αγαπώ», έγραψε η Ελισάβετ Μουτάφη.

Ελισάβετ Μουτάφη
Η ανάρτηση της Ελισάβετ Μουτάφη

Σημειώνεται ότι η Ελισάβετ Μουτάφη και ο Μάνος Νιφλής παντρεύτηκαν την 1η Σεπτεμβρίου 2018 στη Σαντορίνη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
139
123
118
117
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo