Lifestyle

Ο Πασχάλης δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της κόρης του: «Ευτυχισμένες στιγμές»

Ο γνωστός τραγουδιστής πόζαρε με την 50χρονη Ζήνα Αρβανιτίδη
Πασχάλης
Ο Πασχάλης και η Ζήνα Αρβανιτίδη
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Η κόρη του γνωστού τραγουδιστή Πασχάλη, Ζήνα Αρβανιτίδη, ενώθηκε πρόσφατα με τα δεσμά του γάμου με τον αγαπημένο της, Φρανκ Ζαραγκόζα, σε μία τελετή που πραγματοποιήθηκε στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος στη Γλυφάδα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Πασχάλης λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα, την Τρίτη (01.09.2026) δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της κόρης του και έδειχνε συγκινημένος, σε αυτή την τόσο ξεχωριστή στιγμή στη ζωή της Ζήνας Αρβανιτίδη.

«Ευτυχισμένες στιγμές από τον γάμο της Ζήνας Αρβανιτίδη με τον Φράνκ Ζαραγκόζα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Πασχάλης.

Η 50χρονη κόρη του καταξιωμένου τραγουδιστή και της συζύγου του Αλίκης, παντρεύτηκε την Κυριακή 30 Αυγούστου τον εκλεκτό της καρδιάς της, τον 38χρονο Γάλλο μουσικό.

Όπως είχε γίνει γνωστό, στη γαμήλια δεξίωση που ακολούθησε μετά τον γάμο έδωσαν το «παρών» και πρόσωπα από τον χώρο του ελληνικού τραγουδιού, ανάμεσά τους η Μπέσσυ Αργυράκη και η Σοφία Αρβανίτη.

Μάλιστα, οι δύο τραγουδίστριες ανέβηκαν στη σκηνή και τραγούδησαν μαζί με τον Πασχάλη το «Μάθημα Σολφέζ», το τραγούδι με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision το 1977.

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