Στέλιος Ρόκκος: Η ανάρτηση του συγγραφέα Κυριάκου Χαρίτου για την «κλεμμένη» δημοσίευση για τον Γιάννη Πάριο και η διόρθωση του τραγουδιστή

Μία ανάρτηση για τον Γιάννη Πάριο έκανε ο Στέλιος Ρόκκος, υποστηρίζοντάς τον μετά τα αρνητικά σχόλια που έγιναν για τον σπουδαίο Έλληνα ερμηνευτή μετά από συναυλία που έδωσε πρόσφατα στην Κύπρο.

Ο Στέλιος Ρόκκος ανέβασε την Τρίτη (01.09.2026) στο Facebook ένα κείμενο και αναφέρθηκε στον Γιάννη Πάριο αλλά και στις απαιτήσεις που έχει το κοινό από τους καλλιτέχνες. Μερικές ώρες αργότερα όμως ο συγγραφέας Κυριάκος Χαρίτος αναφέρθηκε στη δημοσίευση του τραγουδιστή, υπογραμμίζοντας ότι του «έκλεψε» την ανάρτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όλα τα ΄χαμε μας παίρνουν και τα κείμενα και τα παρουσιάζουν για δικά τους. προφανώς τα πνευματικά δικαιώματα δεν αναγνωρίζονται σε όλους/ες», έγραψε ο Κυριάκος Χαρίτος στο Facebook.

Ο Κυριάκος Χαρίτος είχε ανεβάσει το ίδιο κείμενο για τον Γιάννη Πάριο μία ημέρα νωρίτερα.

«Ο Πάριος είναι ένα υπερωκεάνιο. Kαι βαρκάκι όταν γίνεται δεν παύει να είναι υπερωκεάνιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν την τέχνη με τον αθλητισμό ή το τσίρκο. Θέλουν επιδόσεις. Θέλουν τον τραγουδιστή να καταπίνει σπαθιά ή να κάνει τριπλά φωνητικά άξελ. Να κρατάει μια νότα σαν να κάνει ελεύθερη κατάδυση. Τότε μόνο ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Στην κορύφωση. Δεν καταλαβαίνουν πώς η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μεγαλύτερη μέρα της Εβδομάδας.

Ο ψίθυρος δεν τους λέει τίποτα. Δεν τον ακούν καν καθώς χασκογελάνε τρώγοντας ξηροκάρπι ενώ παλεύουν να βρουν το ζουμ στο κινητό. Πλήρωσαν για αίμα και δεν τους αρέσει να τους πιάνουν κοροΐδο.

Ο Πάριος είναι στην ωραιότερη στιγμή του. Αν τον ακούσεις τώρα θα μάθεις. Φαίνεται από το γεγονός πως δεν κοιτάζει τον κόσμο. Κοιτάζει “αλλού”. Τι κοιτάζει δεν ξέρω, Ό,τι κι αν είναι πάντως το κοιτάζει ίσος προς ίσον. Κατάματα.

Δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Ακόμα και μ΄ ένα σπασμένο κουπί φτάνει στο γυαλό της αλήθειας. Και δένει», έγραφε η ανάρτηση.

Στη συνέχεια ο Στέλιος Ρόκκος έσπευσε να κάνει μία διόρθωση στη δική του δημοσίευση, αναφέροντας ότι το κείμενο είναι του Κυριάκου Χαρίτου.

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Πάριος εμφανίστηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 στο Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας στην Κύπρο. Κάποιοι, σχολίασαν αρνητικά βίντεο που ανέβηκαν μετά τη συναυλία στο διαδίκτυο, γράφοντας ότι ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, ίσως πρέπει να σταματήσει πλέον τις ζωντανές εμφανίσεις.

Παράλληλα και ο Παντελής Κανάράκης αισθάνθηκε την ανάγκη να τοποθετηθεί μετά τα αρνητικά σχόλια ορισμένων, για τη συναυλία που έδωσε ο Γιάννης Πάριος στην Κύπρο.