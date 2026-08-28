Lifestyle

Η Δανάη Μπάρκα ποζάρει με μαγιό σε βόλτα της με σκάφος – «Πόσο καθόλου αυτονόητα είναι αυτά που έχουμε»

«Να απολαμβάνετε την κάθε στιγμή και να χαιρόμαστε με ό,τι κι αν έχουμε», έγραψε η Δανάη Μπάρκα
μπαρκα δαναη
Η Δανάη Μπάρκα
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Τις τελευταίες της καλοκαιρινές διακοπές πριν γυρίσει στη ρουτίνα της καθημερινότητας κάνει η Δανάη Μπάρκα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το πανέμορφο απέραντο γαλάζιο των ελληνικών θαλασσών.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός, Δανάη Μπάρκα, έκανε το καλοκαιρινό της ποστ στο instagram, στο οποίο ποζάρει πάνω σε σκάφος με μαύρο ολόσωμο μαγιό. Σε μία από αυτές απολαμβάνει τη θέα, ενώ σε άλλη χαμογελά στον φακό χωρίς μακιγιάζ.

Η Δανάη Μπάρκα συνόδευσε την ανάρτησή της με μία σκέψη για όσα συχνά θεωρούμε δεδομένα στην καθημερινότητά μας.

«Κάπου ανάμεσα στο μπλε και στο πράσινο, θυμήθηκα πόσο όμορφη είναι η ζωή και πόσο καθόλου αυτονόητα είναι αυτά που έχουμε», έγραψε.

«Να απολαμβάνετε την κάθε στιγμή και να χαιρόμαστε με ό,τι κι αν έχουμε», πρόσθεσε η Δανάη Μπάρκα.

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