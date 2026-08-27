Στράτος Τζώρτζογλου: «Δεν μπορούσα να πάρω την ευθύνη για το αν ένας άλλος άνθρωπος θα κάνει ή δεν θα κάνει παιδί»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε από καρδιάς για την προσωπική του ζωή και για τον χωρισμό από την σύζυγο του, Σοφία Μαριόλα στη νέα συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης που έδωσε στο περιοδικό «Λοιπόν».

«Δεν τσακωθήκαμε ποτέ, δεν ανταλλάξαμε άσχημες κουβέντες. Μιλάμε ακόμη και έχουμε πολύ καλή σχέση. Υπάρχει καθαρή αγάπη και από τη δική μου πλευρά και, πιστεύω από τη δική της. Περάσαμε εννέα χρόνια μαζί και ήμασταν κολλητοί. Αυτά δεν εξαφανίζονται από τη μία ημέρα στην άλλη» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο Στράτος Τζώρτζογλου.

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Τότε τι σας οδήγησε στο τέλος;

«Ένα πολύ ουσιαστικό ζήτημα ζωής. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πάρω πάνω μου την ευθύνη για το αν ένας άλλος άνθρωπος θα κάνει ή δεν θα κάνει παιδί. Θεωρώ ότι εγώ έχω ξεπεράσει πλέον το ηλικιακό όριο στο οποίο θα ήθελα να ξαναμπώ σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα ήταν σωστό, λοιπόν, να εμποδίσω έναν άνθρωπο από κάτι τόσο σημαντικό για τη ζωή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταμάτησε η αγάπη ή η εκτίμηση».