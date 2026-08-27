Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης κάνει wakeboard – «Ακόμα καλοκαίρι, ακόμα όρθιος»

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης συνεχίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές και διάλεξε με φόντο τη θάλασσα να κάνει wakeboard, έχοντας ως στόχο να παραμείνει όρθιος στη σανίδα.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης συνηθίζει να μοιράζεται μέσα από τα social media στιγμές τόσο από την προσωπική όσο και από την επαγγελματική του ζωή.

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Αυτή τη φορά, όμως, οι followers του δεν είδαν κάποιο στιγμιότυπο από τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό πλατό, αλλά μια πιο ανέμελη πλευρά του.

Ο ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης έκανε wakeboard και μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμπειρία του με τους διαδικτυακούς του φίλους, μέσα από μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης συνόδευσε το βίντεο και τις φωτογραφίες με μια σύντομη, χιουμοριστική λεζάντα: «Ακόμα καλοκαίρι, ακόμα όρθιος… όσο κρατήσει!!!», έγραψε χαρακτηριστικά.