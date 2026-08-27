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Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης κάνει wakeboard – «Ακόμα καλοκαίρι, ακόμα όρθιος»

Ο ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης αποφάσισε να δοκιμάσει ένα διαφορετικό και ιδιαίτερα απαιτητικό θαλάσσιο σπορ
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
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Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης συνεχίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές και διάλεξε με φόντο τη θάλασσα να κάνει wakeboard, έχοντας ως στόχο να παραμείνει όρθιος στη σανίδα.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης συνηθίζει να μοιράζεται μέσα από τα social media στιγμές τόσο από την προσωπική όσο και από την επαγγελματική του ζωή.

Αυτή τη φορά, όμως, οι followers του δεν είδαν κάποιο στιγμιότυπο από τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό πλατό, αλλά μια πιο ανέμελη πλευρά του.

Ο ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης έκανε wakeboard και μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμπειρία του με τους διαδικτυακούς του φίλους, μέσα από μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

papakaliatis instagram

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης συνόδευσε το βίντεο και τις φωτογραφίες με μια σύντομη, χιουμοριστική λεζάντα: «Ακόμα καλοκαίρι, ακόμα όρθιος… όσο κρατήσει!!!», έγραψε χαρακτηριστικά.

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