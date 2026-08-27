«Έλιωσε» το Instagram η Κατερίνα Καινούργιου: «Η γυναίκα που κρατούσε κάποτε εμένα, κράτησε σήμερα τη δισέγγονή της»

Η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε στα social media της μία φωτογραφία με μια ξεχωριστή και συγκινητική οικογενειακή συνάντηση.

Σε αυτή, η γιαγιά της κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της Κατερίνας Καινούργιου, με την ίδια να παρακολουθεί την τρυφερή στιγμή.

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Τέσσερις γενιές της οικογένειάς της «ενώθηκαν» σε ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο που θέλησε να μοιραστεί η Κατερίνα Καινούργιου με τους διαδικτυακούς της φίλους, το βράδυ της Πέμπτης 27 Αυγούστου.

«Σήμερα, ο χρόνος ενώθηκε σε μια αγκαλιά. Η γιαγιά μου κράτησε στην αγκαλιά της την κόρη μου… Η γυναίκα που κρατούσε κάποτε εμένα στην αγκαλιά της, κράτησε σήμερα τη δισέγγονή της. Τέσσερις γενιές. Μια στιγμή. Μια ολόκληρη ζωή ανάμεσά τους», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Χέρια που κουβαλούν αναμνήσεις συνάντησαν χεράκια που μόλις αρχίζουν να γράφουν τη δική τους ιστορία. Κι εγώ, κάπου ανάμεσά τους, να κοιτάζω και να σκέφτομαι πόσο μεγάλο δώρο είναι να βλέπεις από πού ξεκίνησε η αγάπη σου και μέχρι πού έφτασε», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.