Νατάσσα Μποφίλιου: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τον σύζυγό της σε διακοπές τους στη Φολέγανδρο

Αν και η γνωστή ερμηνεύτρια Νατάσσα Μποφίλιου επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τις κάμερες και τα social media, αποφάσισε αυτό το καλοκαίρι να δημοσιεύσει κάποιες φωτογραφίες από τις ανέμελες διακοπές της στη Φολέγανδρο με τον σύζυγό της.

Η Νατάσσα Μποφίλιου και ο σύζυγός της συνηθίζουν να επισκέπτονται σταθερά τη Φολέγανδρο τα τελευταία χρόνια, αφού είναι ένα από τα αγαπημένα τους νησιά.

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Στο φωτογραφικό άλμπουμ που μοιράστηκε την Πέμπτη 27 Αυγούστου στο instagram μάς έδωσε μια γεύση από τις ημέρες της στο κυκλαδίτικο νησί με βόλτες, πολύχρωμα καλοκαιρινά looks, και, φυσικά, τα ηλιοβασιλέματα της Φολεγάνδρου.

Ανάμεσα στις εικόνες βρίσκεται και ένα στιγμιότυπο με τον Χρήστο Κορτσέλη, με το ζευγάρι να ποζάρει μαζί μετά τη δύση του ήλιου.

«Ωραίος και ο Αθηναϊκός ρομαντισμός, δε λέω, αλλά σαν το ρομάντζο στο Νησί δεν έχει… Ευγνωμοσύνη που βρεθήκαμε στο βράχο του άλλη μία χρονιά», έγραψε η Νατάσσα Μποφίλιου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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Το ζευγάρι είναι πολλά χρόνια μαζί αφού παντρεύτηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2018, επιλέγοντας να κρατήσει ακόμη και εκείνη την ημέρα όσο το δυνατόν πιο μακριά από τη δημοσιότητα. Ο πολιτικός γάμος τους πραγματοποιήθηκε στο Χαϊδάρι και ακολούθησε γαμήλιο πάρτι στην «Ταράτσα του Φοίβου», με αγαπημένους φίλους και τις οικογένειές τους στο πλευρό τους.

Ο Χρήστος Κορτσέλης δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στον χώρο της μουσικής και της δισκογραφίας, ενώ το ζευγάρι έχει συνεργαστεί και επαγγελματικά.

Παρά τη δημόσια παρουσία της Νατάσσας Μποφίλιου, οι κοινές τους εμφανίσεις και ακόμη περισσότερο οι φωτογραφίες τους στα social media παραμένουν περιορισμένες.