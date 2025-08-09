Η Δανάη Παππά «ρίχνει» το Instagram, ποζάροντας σε παραλία στην Αντίπαρο με κατακόκκινο μαγιό

Η Δανάη Παππά κάνει διακοπές στην Αντίπαρο και χαίρεται στο έπακρον τον ήλιο και τη θάλασσα. Άλλωστε σε λίγο καιρό η όμορφη ηθοποιός θα πρέπει να αφήσει τις παραλίες και να επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και στα γυρίσματα της σειράς «Άγιος έρωτας» που επιστρέφει για 2η χρονιά στον ALPHA.

Συχνά, η ταλαντούχα πρωταγωνίστρια μοιράζεται στιγμές από τις διακοπές της με τους διαδικτυακούς της φίλους και τους ξετρελαίνεται με το κέφι και τις χαρούμενες πόζες της. Αυτό έκανε η Δανάη Παππά και το βράδυ της Παρασκευής (09.08.2025) δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο από την εξόρμηση της στο μικρό νησί των Κυκλάδων.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα που υποδύεται τον ρόλο της Χλόης στον «Άγιο έρωτα» ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία από μία παραλία της Αντίπαρου, φορώντας ένα κατακόκκινο μαγιό και έχοντας ένα χαμόγελο ευτυχίας στα χείλη της.

«Αν το λιώσιμο είχε πρόσωπο θα ήταν το δικό μου το καλοκαίρι», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Δανάη Παππά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Danae Pappa (@danouuz)

«Πρέπει να δημιουργηθεί χώρος για να έρθουν νέα πράγματα στη ζωή σου. Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Όταν χώρισα, αφοσιώθηκα στη δουλειά μου, στην οικογένειά μου και στους φίλους μου.

Έχουν συμβεί τόσο όμορφα πράγματα, ήταν μια πολύ μεγάλη χρονιά και νιώθω ευγνώμων για όλα αυτά που έγιναν. Με στήριξαν άνθρωποι που δεν περίμενα ότι θα με στηρίξουν. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο, πέρα από το να είμαι ο εαυτός μου», είχε εξομολογηθεί για την προσωπική της ζωή σε συνέντευξή της η Δανάη Παππά.