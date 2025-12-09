Η Demy επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Κώστα Κωνσταντίνου: «Την επόμενη σχέση μου θα την κρύψω»

Για την προσωπική της ζωή μίλησε ανοιχτά η Demy, η οποία παραδέχτηκε δημοσίως ότι εκείνη και ο επί 8 χρόνια σύντροφός της, Κώστας Κωνσταντίνου έχουν πάρει πλέον χωριστούς δρόμους.

Η γνωστή τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη το πρωί της Τρίτης (09.12.2025) στην εκπομπή «Buongiorno» και μεταξύ άλλων η Φαίη Σκορδά τη ρώτησε αν την επόμενη σχέση της θα την κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τότε η Demy επιβεβαίωσε ότι έχει χωρίσει από τον αγαπημένο της, τονίζοντας ότι θα κρύβει πλέον την προσωπική της ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Την επόμενη σχέση μου θα την κρύψω, δε θα ξαναπώ κάτι, δε θα την εμφανίσω τόσo. To να υπάρχει μια φωτογραφία και να λες ότι είστε φίλοι είναι λίγο ακραίο. Θα προσπαθήσω όμως να την προστατέψω, εξακολουθώ να νιώθω περίεργα όταν συζητάω ή απασχολώ με αυτό, ειδικά όταν ο άλλος δεν είναι του χώρου. Δεν αυτός ο λόγος που χώρισα. Την προστάτευσα κιόλας θεωρώ. Το ενοχικό είναι μέρος του brand μου, οπότε δε γίνεται να φύγω από αυτό, δεν θεωρώ ότι δεν έχω προστατέψει τις σχέσεις μου.

Ειδικά στην αρχή που δεν ήξερα πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι, είχα πει και ψεματάκια προσπαθώντας να ξεφύγω. Αυτό ήταν της αθωότητας και της αφέλειας. Η πρόθεση ήταν ενοχική, θεωρώ όχι ότι δεν αφορά κανέναν, ότι δεν θέλω να φορτώνω με αυτή την πληροφορία. Κι εγώ θέλω να ξέρω τι συμβαίνει στις ζωές των ανθρώπων που θαυμάζω αλλά νιώθω περίεργα να απασχολώ η δική μου ζωή», εξομολογήθηκε η Demy.

«Έχω κάνει ένα restart, έχω ξαναβρεί τον εαυτό μου, την αρχική Δήμητρα, δεν έχει να κάνει με τις σχέσεις. Επειδή έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά για πάρα πολλά χρόνια, χάθηκα λίγο στα όρια της Δήμητρας – Demy. Τώρα ξανά γνωρίστηκα με τον εαυτό μου, δεν άλλαξα, απλά ξανά θυμήθηκα κάποια χαρακτηριστικά μου, τον πυρήνα μου.

Η ζωή είναι γεμάτη δυσκολίες, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δεν είναι τυχαίο που το λένε αυτό… Δε γίνεται να μην αφήνεσαι στη ροή των πραγμάτων Κάπως τελευταία ένιωσα πιο Δήμητρα από ποτέ», εξομολογήθηκε ακόμα η γνωστή τραγουδίστρια που φέτος παίρνει μέρος στην επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο».

«Έχω δώσει βαρύτητα στην υποκριτική, συνδυάζοντάς το μουσικά, με μιούζικαλ. Ήθελα να κάνω πράγματα στην υποκριτική. Η κάθε δουλειά είναι μεγάλο μάθημα και κάθε φορά χτίζω σε αυτά που έχω μάθει προηγουμένως», δήλωσε ακόμα.

«Εμείς οι άνθρωποι είμαστε περίπλοκοι. Έμαθα σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια να βγαίνω από τα κουτάκια μου. Η ζωή έρχεται πολλές φορές και σε διαψεύδει. Τα κουτάκια με ταλαιπώρησαν», ανέφερε στη συνέχεια.

Παράλληλα, η Demy αναφέρθηκε και στον ρόλο της τραγουδίστριας που παίζει στο σίριαλ, υπογραμμίζοντας: «Είναι μία γυναίκα σε δύσκολη θέση. Είναι έγκυος, μαθαίνει ότι, ενώ είναι με αυτόν τον άνδρα, τελικά η γυναίκα είναι έγκυος στο τρίτο τους παιδί. Υπάρχει αγάπη, δεν είναι ευκαιριακή σχέση. Είναι απελπισμένη και απεγνωσμένη να του τραβήξει την προσοχή».

«Η νύχτα δεν μου ταιριάζει. Έχω κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες. Νιώθω ότι είμαι πιο πολύ ο εαυτός μου με τους ηθοποιούς», παραδέχτηκε ακόμα.