Ο Νικόλας Ραπτάκης για το τέλος της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση: «Ήταν εύκολη απόφαση, το σκεφτόμουνα χρόνια»

Ο τραγουδιστής, Νικόλας Ραπτάκης συνεργαζόταν με την Άννα Βίσση στο Hotel Ερμού για 10 χρόνια και πρόσφατα έγινε γνωστό ότι ο κύκλος αυτός κλείνει.

Ο νεαρός τραγουδιστής μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» αναφέρθηκε σε αυτήν την απόφαση, δηλώνοντας ότι την πήρε από κοινού με την Άννα Βίσση και όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (30.04.2026). Παράλληλα, ο Νικόλας Ραπτάκης παραδέχτηκε ότι δεν τον δυσκόλεψε να την πάρει, καθώς ήθελε εδώ και χρόνια να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μπορεί κάποιος να μην περίμενε ότι θα κάνει sold out; Έκανε… ήδη έκανε sold out δύο φορές στο Καλλιμάρμαρο», είπε αρχικά ο Νικόλας Ραπτάκης για το γεγονός ότι η προσεχή συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ έγινε σχεδόν αμέσως sold out.

«Καλέ, πώς δεν είναι στην καρδιά μου; Αφού δέκα χρόνια μαζί της ήμουνα. Την έχω στην καρδιά μου, την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά ήταν μια από κοινού απόφαση (σ.σ. να ολοκληρωθεί η συνεργασία μας», πρόσθεσε ο τραγουδιστής.

Παράλληλα, ο Νικόλας Ραπτάκης παραδέχτηκε ότι ήταν εύκολο για εκείνον αυτή η απόφαση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν εύκολη απόφαση, το σκεφτόμουνα χρόνια, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι λες το ότι “είσαι δίπλα στην καλύτερη”, “στην απόλυτη”, ξέρω ‘γω, αλλά ένιωθα ότι χρειαζόμουν εγώ μια δική μου εξέλιξη, διαφορετική», τόνισε ο Νικόλας Ραπτάκης.

Παράλληλα απάντησε στις φήμες ότι του χρόνου η Δέσποινα Βανδή θα είναι στο Hotel Ερμού και δήλωσε ότι θα ήθελε να κάνει ντουέτο μαζί της.

«Με τρέλα θα έκανα ντουέτο, είμαι φαν! Ποιος νοιάστηκε αν θα πάει η Δέσποινα στο Hotel Ερμού; Να το γκρεμίσουμε το μαγαζί επειδή σταμάτησε η Άννα Βίσση;», δήλωσε ο γνωστός τραγουδιστής.