Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Όταν είχα πάρει τα κιλά της εγκυμοσύνης ο Θέμης μου είχε πει “σου πάνε”»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και ταιριαστά ζευγάρια της ελληνικής showbiz, που έχει καταφέρει εδώ και πολλά χρόνια να δημιουργήσει μία δεμένη οικογένεια.

Η γνωστή παρουσιάστρια το πρωί της Πέμπτης (30.04.2026), μέσω της εκπομπής «Happy Day» που παρουσιάζει στον ALPHA, έκανε μία αποκάλυψη για τον γάμο της, τα κιλά που πήρε κατά τη διάρκεια των εγκυμοσύνων της και τη γνώμη του Θέμη Σοφού. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή τα είπε όλα αυτά με αφορμή κάποιες δηλώσεις που έκανε η Έλενα Γαλύφα για τον σύζυγό της.

«Θέλουμε να ακούσουμε ότι είμαστε ωραίες. Σκέψου να ετοιμάζεσαι δυο ώρες και να σου λέει ο άλλος όχι. Επειδή και ο δικός μου ο άντρας θα του πω “σου αρέσει αυτό που φοράω” και μου λέει πάντα “ναι”. Είναι μια τρομερή ενίσχυση αυτοπεποίθησης να σου λέει ο άντρας σου “μου αρέσεις” σε ό,τι και να βάλεις.

Θα του πω “σου αρέσει αυτό; Μήπως δεν μου πάει;” Και μου λέει πάντα “ναι”. Όταν σου λέει ο άντρας σου “αυτό σε παχαίνει, σε κονταίνει σε χοντραίνει, σου δημιουργεί μια ανασφάλεια όλο αυτό. Μπορεί να το βλέπω εγώ (σ.σ. ότι δεν μου πάει), αλλά θέλεις να ακούς από τον άντρα σου ότι είσαι όμορφη».

«Όταν είχα πάρει τα κιλά της εγκυμοσύνης ο Θέμης μου είχε πει “σου πάει που πήρες λίγα κιλά”. Τώρα μου λέει “έχεις αδυνατίσει πάρα πολύ”. Του λέω εντάξει “δεν θα πάω από πείνα” », αποκάλυψε ακόμα η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι που είναι παντρεμένο εδώ και 15 χρόνια. Μάλιστα πρόσφατα, ο Θέμης Σοφός αποκάλυψε ότι θέλουν να αποκτήσουν και άλλα παιδιά με την Σταματίνα Τσιμτσιλή.