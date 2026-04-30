Η Μέριλ Στριπ απέρριψε αρχικά τον ρόλο της στην ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada» για να πάρει τα διπλά χρήματα

Να διπλασιάσει την αμοιβή της ήθελε η Μέριλ Στριπ κι έτσι αρχικά απέρριψε τον ρόλο της στην ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada».

Η ηθοποιός, που άφησε εποχή ως Μιράντα Πρίστλεϊ, εξήγησε στο Today ότι, παρότι ήξερε εξαρχής ότι η ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada» θα γινόταν επιτυχία, απέρριψε την πρώτη πρόταση των παραγωγών. Ο λόγος, όπως είπε η ίδια η Μέριλ Στριπ, ήταν να διαπραγματεί μαζί τους για διπλάσια αμοιβή, και εκείνοι συμφώνησαν άμεσα.

Η Μέριλ Στριπ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήξερα ότι θα γινόταν επιτυχία. Διάβασα το σενάριο, ήταν εξαιρετικό. Με πήραν τηλέφωνο, μου έκαναν μια πρόταση και είπα “Όχι, δεν πρόκειται να το κάνω”. Ήθελα να δω τι θα γίνει αν διπλασιάσω την αμοιβή που ζήτησα, και αμέσως μου είπαν “Φυσικά“».

«Ήμουν 56 χρόνων, μου πήρε τόσο καιρό για να καταλάβω ότι μπορώ να το κάνω αυτό», πρόσθεσε στη συνέχεια και τόνισε: «Ήμουν σίγουρη. Ήμουν σίγουρη ότι θα ήταν επιτυχία. Και ένιωθα ότι με χρειάζονταν».

Η ίδια παραδέχτηκε ότι τότε σκεφτόταν ακόμη και να αποσυρθεί από την υποκριτική, κάτι που την έκανε πιο αποφασισμένη να διεκδικήσει όσα θεωρούσε ότι άξιζε: «Το ήθελα, αλλά αν δεν δέχονταν αυτό που ζήτησα, ήμουν εντάξει. Γιατί είμαι μεγάλη, είμαι 56, ήμουν έτοιμη να αποσυρθώ», εξήγησε.

Η απόφαση τελικά απέδωσε, καθώς η ταινία σημείωσε εντυπωσιακές εισπράξεις 326 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του σίκουελ «Ο Διάβολος φοράει Pranda 2» πραγματοποιήθηκε στις 20 Απριλίου 2026 στη Νέα Υόρκη με τους πρωταγωνιστές αλλά και πλήθος από A-listers να ποζάρουν στο κόκκινο χαλί του Lincoln Center.