Η Έφη Θώδη δοκίμασε ταϊλανδέζικη κουζίνα: «Ωραίο, αλλά σαν το παϊδάκι δεν είναι»

Η Έφη Θώδη είναι μία καλλιτέχνιδα που της αρέσουν οι καινοτομίες και οι νέες εμπειρίες, άλλωστε ακόμα και στην καριέρα της αρκετές φορές έχει «πειραματιστεί» ερμηνεύοντας κομμάτια που δεν έχουν καμία σχέση με το παραδοσιακό τραγούδι.

Το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα ενεργή και στα social media, όπου ανεβάζει βίντεο και ενημερώνει τους θαυμαστές της για διάφορα ζητήματα. Πρόσφατα, η Έφη Θώδη αποφάσισε να δοκιμάσει ταϊλανδέζικη κουζίνα και μοιράστηκε αυτήν την εμπειρία με τους followers της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αποκάλυψε δοκίμασε dumpling και pad Τhai, τα οποία της άρεσαν, ωστόσο τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με το αρνίσιο παΐδάκι!

«Τώρα θα φάμε dumpling. Θα το βουτήξουμε στη σόγια. Ωραίο, αλλά σαν το παϊδάκι δεν είναι.

Τι pad Τhai και κουραφέξαλα. Είναι μακαρόνια με κιμά. Είναι ελληνικό φαΐ. Της μαμάς. Λίγο κρεμμυδάκι απ’ πάνω, έγινε pad Τhai.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ύπνος τρέφει τα μωρά και ο ήλιος τα μοσχάρια. Τώρα θα ταΐσω τον φίλο μου», λέει η Έφη Θώδη στο βίντεο που δημοσίευσε.

«Δοκιμάζουμε ταϊλανδέζικο», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Έφη Θώδη (@efithodi.official)

Εν τω μεταξύ, πρόσφατα η Έφη Θώδη επέστρεψε και δισκογραφικά με ένα νέο τραγούδι. Ο τίτλος του είναι «Τρακτέρ» και ο στίχος λέει: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ». Μάλιστα, στο βίντεο κλιπ η τραγουδίστρια εμφανίζεται να οδηγεί ένα τρακτέρ.