Η Έλενα Παπαρίζου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επιστρέφει στο The Voice

Εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας της πήρε η Έλενα Παπαρίζου που πλέον επιστρέφει στην καθημερινότητά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, η Έλενα Παπαρίζου νοσηλεύτηκε για λίγες μέρες στο νοσοκομείο καθώς αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας.

Πλέον η διάσημη τραγουδίστρια θα επιστρέψει στα γυρίσματα του The Voice και στην μουσική παρέα της.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η ίδια ετοιμάζεται ήδη για τις εμφανίσεις τον εφετινό χειμώνα μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο στη σκηνή του NOX Athens.

Η ίδια με ανάρτησή της είχε αναφερθεί στην αντικατάστασή της από τον Κωστή Μαραβέγια, τον οποίο κι ευχαρίστησε.

«Μετά από 9 υπέροχα χρόνια στο “The Voice of Greece”, ήρθε η στιγμή που, για πρώτη φορά, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σε κάποια γυρίσματα για κάτι που αγαπώ βαθιά και που με έχει συντροφεύσει σε τόσο σημαντικές στιγμές της ζωής μου…

Στο προηγούμενο γύρισμα, όταν έπρεπε να παραδώσω τα τραγούδια στο #TeamHelena, βρέθηκαν δίπλα μου δύο πολύ αγαπημένοι άνθρωποι: ο κουμπάρος μου Πάνος Μουζουράκης και ο λατρεμένος μου φίλος Γιώργος Καπουτζίδης. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για τη στήριξη και την αγάπη τους.

Και τώρα… στα γυρίσματα που δυστυχώς έπρεπε να απουσιάζω, εμφανίστηκε ο κουμπάρος του κουμπάρου μου, ο ένας και μοναδικός Κωστής Μαραβέγιας, ο Κωστής μου.

Με την παρουσία του δεν άφησε ποτέ η καρέκλα μου να μοιάζει άδεια και βοήθησε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για το Team Helena. Η γενναιοδωρία του, η αγάπη του και το χιούμορ του έγιναν πραγματικό στήριγμα αυτές τις μέρες.

Νιώθω βαθιά ευγνώμων και σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου.

Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή.

Κωστή μου, σ’ αγαπώ πολύ!

Τα καλύτερα έρχονται», έγραψε η Έλενα Παπαρίζου στην πρώτη ανάρτηση που έκανε μετά την περιπέτεια υγείας της.