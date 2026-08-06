Η Ελένη Φωτοπούλου ευχήθηκε για τη γιορτή του Άκη Παυλόπουλου: «Δεκαπέντε χρόνια μου διδάσκει υπομονή και αγάπη»

Η Ελένη Φωτοπούλου και ο Άκης Παυλόπουλος αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και low profile της δημοσιογραφίας, που κρατούν την προσωπική τους ζωή προστατευμένη από τα φώτα της δημοσιότητας.

Υπάρχουν όμως και στιγμές που κάνουν κάποιες εξαιρέσεις και δημοσιεύουν στα social media στιγμές από την ευτυχισμένη ζωή τους. Την Πέμπτη (06.08.2026) η Ελένη Φωτοπούλου έκανε μία αφορμή ανάρτηση για την ονομαστική γιορτή του συζύγου της, Άκη Παυλόπουλου, που είναι βαφτισμένος ως Σωτήρης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γνωστή δημοσιογράφος επέλεξε να μοιραστεί κάποιες κοινές τους φωτογραφίες, ενώ ταυτόχρονα αναφέρθηκε με λόγια θαυμασμού για τον σύντροφο της ζωής της.

Μάλιστα, σημείωσε ότι ο δικός της «Σωτήρης» είναι ο φύλακάς άγγελός της.

«Δεκαπέντε χρόνια τώρα μου διδάσκει υπομονή και αγάπη. Μου μαθαίνει πως τίποτα στη ζωή δεν είναι ούτε δεδομένο, ούτε αυτονόητο και πως την κάθε στιγμή πρέπει να τη ρουφάμε, να τη ζούμε με όλο μας το είναι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σωτήρης μου ξέρει να δίνει. Είναι ο φύλακας άγγελος όσων έχουν την τύχη να βρίσκονται κοντά του. Είναι μια απτή απόδειξη πως η καλοσύνη στον κόσμο αυτό εξακολουθεί να υπάρχει. Μα πάνω από όλα, 15 χρόνια τώρα, μαθαίνει σε εμένα και στα παιδιά μας να πορευόμαστε με το κεφάλι μας ψηλά, με αξιοπρέπεια και θάρρος, γεμάτοι από την αγάπη που δίνουμε και από εκείνη που μας δίνεται.

Χρόνια πολλά Σωτήρη μας, αγάπη μας, φως της ζωής μας. Χρόνια πολλά στα ελληνικά, στα αγγλικά και σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, χρόνια πολλά στη γλώσσα της αγάπης», έγραψε η Ελένη Φωτοπούλου για τον Άκη Παυλόπουλο.

Σημειώνεται ότι ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος αναλαμβάνουν τη νέα σεζόν την παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».