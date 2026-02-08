Η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία διοργάνωσαν γενέθλιο πάρτι για τον γιο του – Η εντυπωσιακή τούρτα με τους σούπερ ήρωες

Η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία λατρεύουν τον γιο του, Ερμή, που ήρθε πριν από τρία χρόνια στη ζωή τους για να την ομορφύνει.

Ο μικρούλης το Σάββατο (07.02.2026) ο μικρούλης έγινε 3 ετών και η Ελένη Φουρέιρα ανέβασε μία σειρά από φωτογραφίες για του πει το δικό της δημόσιο «σ’ αγαπώ» και ταυτόχρονα μαζί με τον Αλμπέρτο Μποτία διοργάνωσαν για τον Ερμή ένα πάρτι με θέμα τους αγαπημένος του σούπερ ήρωες.

Καλεσμένοι ήταν αγαπημένοι φίλοι του ζευγαριού, όπως ο γνωστός make up artist Παντελής Τουτουντζή και ο νονός του μικρούλη, Πέτρος Τσαπαρδώνης. Το πάρτι ήταν θεματικό με σούπερ ήρωες, όπως ο Spiderman, ενώ η τούρτα του Ερμή ήταν τεράστια άκρως εντυπωσιακή και με πολλές φιγούρες ως διακόσμηση.

Οι φίλοι της Ελένης Φουρέιρα ανέβασε στα social media πολλά βίντεο από το πάρτι, τα οποία στη συνέχεια αναδημοσίευσε και εκείνη.

Στο βίντεο που αναδημοσίευσε ο νονός του μικρού Ερμή, η Ελένη Φουρέιρα κρατά στην αγκαλιά της τον Ερμή, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται ο Αλμπέρτο Μποτία, λίγο πριν σβήσει ο μικρούλης τα κεράκια της τούρτας του.

«Σήμερα ο Ερμάκος μας έγινε 3! Σ’ αγαπώ πολύ μικρέ μου Spider – Man», έγραψε η Ελένη Φουρέιρα το Σάββατο, σε μία συγκινητική ανάρτηση που έκανε στο Instagram.