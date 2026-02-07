Ελένη Φουρέιρα: Ο γιος της, Ερμής, έγινε 3 ετών! Η εντυπωσιακή τούρτα με τον Spiderman και το δημόσιο «σ’ αγαπώ»

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε πριν από τρία χρόνια η Ελένη Φουρέιρα και η ζωή τόσο εκείνης όσο και του αγαπημένου της, Αλμπέρτο Μποτία, άλλαξε για πάντα.

Ο μικρός Ερμής είναι το σημαντικότερο επίτευγμα για τη διάσημη τραγουδίστρια, όπως έχει δηλώσει δημοσίως και απολαμβάνει δίπλα του κάθε στιγμή. Σήμερα, Σάββατο (07.02.2026) το αγοράκι έγινε 3 ετών και η Ελένη Φουρέιρα ανέβασε φωτογραφίες για του πει το δικό της δημόσιο «σ’ αγαπώ» και να δείξει την τούρτα που του έκανε δώρο για τα γενέθλά του.

«Το μωρό μου, η αγάπη μου, τα πάντα μου. Χαρούμενα τρίτα γενέθλια», έγραψε σε ένα Instagram story η Ελένη Φουρέιρα, ανεβάζοντας μία τρυφερή φωτογραφία που κρατάει το παιδάκι της στην αγκαλιά της.

«Σήμερα ο Ερμάκος μας έγινε 3! Σ’ αγαπώ πολύ μικρέ μου Spider – Man», έγραψε στη δεύτερη φωτογραφία που μοιράστηκε στο Instagram η Ελένη Φουρέιρα.

Επίσης, η γνωστή τραγουδίστρια έβαλε στα stories της και μία ανάρτηση που έκανε το 2023 για τον ερχομό του γιου της στη ζωή της.

«Εσύ είσαι το σπουδαιότερο μου επίτευγμα», είχε γράψει τότε για το μωράκι της.

Όταν η Ελένη Φουρέιρα είχε μιλήσει στον ραδιοφωνικό σταθμό «Δρόμος 89,8» είχε αναφερθεί στις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή της η μητρότητα.

«Η καθημερινότητά μου είναι πολύ πιο δύσκολη από πριν. Δεν ξέρω αν το παιδί σε κάνει παιδί, σίγουρα όμως, σε φέρνει σε μια κατάσταση να καταλαβαίνεις τι σημαίνει ζεις, τι σημαίνεις να αγαπάς, τι σημαίνει να έχει υπομονή. Συνειδητοποιείς ότι όλα στη ζωή είναι ρευστά», είχε δηλώσει.