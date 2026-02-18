Η Ελένη Μενεγάκη αποκάλυψε πώς ανεβάζει τη διάθεσή της: Μερικές νότες αρκούν για να αλλάξει όλη η ενέργεια

Στιγμές από την προσωπική της ζωή συνηθίζει να μοιράζεται η Ελένη Μενεγάκη με τους followers της στο Instagram και κάποιες φορές αποκαλύπτει μικρά μυστικά της, όπως ποια βιβλία της αρέσει να διαβάζει. Αυτή τη φορά η λαμπερή παρουσιάστρια εξομολογήθηκε δημοσίως με ποιον τρόπο συνηθίζει να φτιάχνει τη διάθεσή της.

Όπως έγραψε η Ελένη Μενεγάκη σε μία ανάρτηση που έκανε στο Instagram την Τρίτη (17.02.2026), κατά την άποψή της, η μουσική είναι ικανή να «μετατρέψει» μια κακή της μέρα σε καλή και να αλλάξει όλη την ενέργειά της.

«Η μουσική μπορεί να μετατρέψει ακόμη και μια κακή μέρα σε καλή μόνο με ένα τραγούδι! Μερικές νότες αρκούν για να αλλάξει όλη η ενέργεια! Πόσο μάλλον αν είναι ήδη καλή», έγραψε στην ανάρτησή της η γνωστή παρουσιάστρια.

Κάτω από την ανάρτησή της, αμέτρητοι θαυμαστές της τής έγραψαν κολακευτικά σχόλια. Μάλιστα, ανάμεσά τους ήταν πολλοί αναγνωρίσιμοι φίλοι της, όπως ο Τάκης Ζαχαράτος, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου και η Δέσποινα Μοιραράκη.