Η Ελεονώρα Μελέτη έκλεισε 9 χρόνια σχέσης με τον Θοδωρή Μαροσούλη και το γιόρτασε στο Instagram

Η Ελεονώρα Μελέτη και ο Θοδωρής Μαροσούλης είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της δημοσιότητας και έχουν μάθει να κρατούν τον γάμο τους μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ο επιχειρηματίας σύζυγός της την Τετάρτη (20.05.2026) έκλεισαν 9 χρόνια σχέσης και η Ελεονώρα Μελέτη το γιόρτασε και στο Instagram.

Δημοσίευσε, λοιπόν, μια ιδιαίτερη ανάρτηση και ξεκαθάρισε ότι ο έρωτάς τους είναι τόσο δυνατός που αντέχει στον χρόνο, παρά τα όσα άκουγαν για το δεσμό τους στην αρχή.

«Εμείς για τους άλλους…

“Δεν θα κρατήσει”. “Λίγους μήνες τους δίνω”.

“Τι ανεύθυνοι, έκαναν παιδί από το πρώτο δίμηνο”.

“Σαν μάνα του είναι δίπλα του”.

Εμείς για εμάς…

9 χρόνια μετά

20/05/2017», έγραψε η Ελεονώρα Μελέτη στη λεζάντα της ανάρτησής της και δημοσίευσε ένα βίντεο με φωτογραφίες της μαζί με τον Θοδωρή Μαροσούλη.

Σημειώνεται ότι η σχέση της Ελεονώρας Μελέτη με τον Θοδωρή Μαροσούλη ξεκίνησε το 2017 και το 2018 ήρθε στη ζωή η κόρη τους, Αλεξάνδρα.