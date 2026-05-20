Ιωάννα Τούνη: Η στιγμή που διαβάζει στον Πάρη παραμύθι πριν από στο σχολείο

Μπορεί να είναι μία γυναίκα που λατρεύει τα ταξίδια και την καλή ζωή, ωστόσο για την Ιωάννα Τούνη η απόλυτη προταιρειότητα ήταν, είναι και θα είναι ο μονάκριβος γιος της, Πάρης.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας έχει μία γεμάτη καθημερινότητα, καθώς εκτός από τη μητρότητα, «τρέχει» και τη βιοτεχνία ρούχων που έχει με τη φίλη της, Στέλλα Πάσσαρη. Παρόλα αυτά η Ιωάννα Τούνη τα πρωινά βρίσκει τον απαραίτητο χρόνο και τον αφιερώνει αποκλειστικά στον γιο της.

Την Τετάρτη (20.05.2026) δημοσίευσε στο Instagram ένα τρυφερό βίντεο, στο οποίο φαίνεται να διαβάζει στον γιο της ένα παραμύθι. Τόσο η Ιωάννα Τούνη όσο και ο μικρός Πάρης απολαμβάνουν πολύ τη στιγμή, την οποία παρακολούθησαν και οι followers της influencer, καθώς ανέβασε ένα σχετικό βίντεο στα stories της.

«Slow mornings με το μωρό μου. Στην προσπάθεια να ξεκλέψουμε παραπάνω χρόνο μαζί πριν το σχολείο και τη δουλειά», έγραψε ως λεζάντα στο βίντεο που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη.

Η Ιωάννα Τούνη τη Δευτέρα (18.05.2026) ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok και περιέγραψε στους θαυμαστές της πώς – αρχικά – έφαγε πόρτα από γνωστό μαγαζί της Μαδρίτης.

Πρόσφατα, η Ιωάννα Τούνη είχε αποκαλύψει «συμπεθέρες» της ένα περιστατικό που συνέβη με μία γυναίκα, η οποία την αποκάλεσε «ψωνάρα». Η γνωστή influencer ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok, αναφέροντας ότι όλα άρχισαν όταν η άλλη πήγε να χαϊδέψει τον γιο της στο πρόσωπο.