Κώστας Τουρνάς: «Έχω σκεφτεί να σταματήσω να τραγουδάω, γιατί μεγαλώνω και οι αντοχές δεν είναι οι ίδιες»

«Όταν αυτήν την πορεία την κάνεις 55 χρόνια, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν στιγμές όπου θα έχεις σοβαρά ελλείμματα», εξομολογήθηκε ο Κώστας Τουρνάς.

Με αφορμή την κυκλοφορία της βιογραφίας του, ο γνωστός τραγουδιστής παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Νάσια Μανέντη. Τα όσα είπε ο Κώστας Τουρνάς προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (20.05.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν αυτήν την πορεία την κάνεις 55 χρόνια, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν στιγμές όπου θα πιεστείς ή θα έχεις σοβαρά ελλείμματα», είπε αρχικά ο Κώστας Τουρνάς.

Ο Κώστας Τουρνάς πρόσθεσε στη συνέχεια: «Σε αυτές τις περιόδους – με έναν μαγικό τρόπο – και η οικογένειά μου και οι γύρω μου υπήρξαν τόσο υποστηρικτικοί, αλλά και η δική μου η στάση απέναντι στο πρόβλημα ήταν τέτοια που πάντα θεωρούσα ότι θα πάμε για το καλύτερο».

Για τη σύζυγό του, ο Κώστας Τουρνάς απάντησε: «Είναι αυστηρή κριτής. Πολλές φορές διαφωνήσαμε στο τι και πώς, αλλά το υποστηρικτική εκεί πάει. Ποτέ αυτό δεν κατέληγε σε ρήξη. Ήταν απλώς μία διαφωνία».

Κλείνοντας, ο Κώστας Τουρνάς ανέφερε: «Βέβαια και έχω σκεφτεί να σταματήσω να τραγουδάω, γιατί μεγαλώνω και οι αντοχές δεν είναι οι ίδιες».