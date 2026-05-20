Lifestyle

Κώστας Τουρνάς: «Έχω σκεφτεί να σταματήσω να τραγουδάω, γιατί μεγαλώνω και οι αντοχές δεν είναι οι ίδιες»

«Η σύζυγός μου είναι αυστηρή κριτής», δήλωσε ακόμα ο γνωστός τραγουδιστής
Κώστας Τουρνάς
O Κώστας Τουρνάς / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

«Όταν αυτήν την πορεία την κάνεις 55 χρόνια, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν στιγμές όπου θα έχεις σοβαρά ελλείμματα», εξομολογήθηκε ο Κώστας Τουρνάς

Με αφορμή την κυκλοφορία της βιογραφίας του, ο γνωστός τραγουδιστής παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Νάσια Μανέντη. Τα όσα είπε ο Κώστας Τουρνάς προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (20.05.2026). 

«Όταν αυτήν την πορεία την κάνεις 55 χρόνια, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν στιγμές όπου θα πιεστείς ή θα έχεις σοβαρά ελλείμματα», είπε αρχικά ο Κώστας Τουρνάς.

Ο Κώστας Τουρνάς πρόσθεσε στη συνέχεια: «Σε αυτές τις περιόδους – με έναν μαγικό τρόπο – και η οικογένειά μου και οι γύρω μου υπήρξαν τόσο υποστηρικτικοί, αλλά και η δική μου η στάση απέναντι στο πρόβλημα ήταν τέτοια που πάντα θεωρούσα ότι θα πάμε για το καλύτερο».

Για τη σύζυγό του, ο Κώστας Τουρνάς απάντησε: «Είναι αυστηρή κριτής. Πολλές φορές διαφωνήσαμε στο τι και πώς, αλλά το υποστηρικτική εκεί πάει. Ποτέ αυτό δεν κατέληγε σε ρήξη. Ήταν απλώς μία διαφωνία».

Κλείνοντας, ο Κώστας Τουρνάς ανέφερε: «Βέβαια και έχω σκεφτεί να σταματήσω να τραγουδάω, γιατί μεγαλώνω και οι αντοχές δεν είναι οι ίδιες».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
216
133
131
113
102
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Τόνια Σωτηροπούλου: Ζώντας σε ένα ψέμα, με κάποιον τρόπο όλοι προσπαθούμε να βρούμε την αλήθεια μας
«Από τη μία προφανώς και δεν είμαι υποχρεωμένη να πω τα εσώψυχά μου σε όλον τον κόσμο, αλλά από την άλλη όλοι ζούμε ταυτόχρονα σε ένα ψέμα» λέει η Τόνια Σωτηροπούλου για τα social media
Τόνια Σωτηροπούλου
Newsit logo
Newsit logo