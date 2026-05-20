Τόνια Σωτηροπούλου: Ζώντας σε ένα ψέμα, με κάποιον τρόπο όλοι προσπαθούμε να βρούμε την αλήθεια μας

Η Τόνια Σωτηροπούλου παραχώρησε συνέντευξη στο podcast «Pop Life», απόσπασμα του οποίου προβλήθηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha. Εξήγησε πως συχνά υπάρχει απόσταση ανάμεσα στην ψυχολογία της και σε όσα επιλέγει να προβάλλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Τόνια Σωτηροπούλου ανέφερε ότι δεν αισθάνεται υποχρεωμένη να μοιράζεται πάντα με τους διαδικτυακούς της φίλους την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται: «Υπάρχουν ημέρες που ανοίγω το Instargam και ξέρω ότι πρέπει να ανεβάσω κάτι, το οποίο μπορεί να μην είναι συνεργασία που πρέπει να ανέβει εκείνη την ημέρα, αλλά μπορεί να έχω να ανεβάσω κάτι αρκετές ημέρες».

«Σκέφτομαι για ποιο λόγο το κάνω αυτό; Άλλες μέρες μπορεί να είμαι τρομερά θλιμμένη και αντίστοιχα ανεβάζω κάτι πολύ όμορφο. Από τη μία προφανώς και δεν είμαι υποχρεωμένη να πω τα εσώψυχά μου σε όλον τον κόσμο, αλλά από την άλλη όλοι ζούμε ταυτόχρονα σε ένα ψέμα.

Οπότε ζώντας σε ένα ψέμα, με κάποιον τρόπο όλοι προσπαθούμε να βρούμε την αλήθεια μας και το τι έχει σημασία για εμάς, τουλάχιστον εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω».

Η Τόνια Σωτηροπούλου βρέθηκε προ ημερών στο 79ο Φεστιβάλ των Καννών και μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα από την εμπειρία της εκεί. Εκτός από την πρεμιέρα της ταινίας «Fatherland» η ηθοποιός παρευρέθηκε και στο event που πραγματοποίησε η Nespresso.