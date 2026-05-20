Η Χέδερ Λόκλιαρ με τον Λορέντζο Λάμας στον γάμο της κόρης της στην Καλιφόρνια

Κοινή εμφάνιση, που τράβηξε τα βλέμματα έκανε το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ, Χέδερ Λόκλιαρ και Λορέντζο Λάμας στον γάμο της κόρης της Άβα Σαμπόρα, την οποία απέκτησε με τον Ρίτσι Σαμπόρα, τον κιθαρίστα των Bon Jovi.

Ο γάμος της 28χρονης Άβα Σαμπόρα με τον Τάιλερ Φαρά έγινε το περασμένο σαββατοκύριακο στο Μοντεσίτο, στην Καλιφόρνια. Η ηθοποιός του «Melrose Place» και της «Δυναστείας» Χέδερ Λοκλίαρ έκανε την πρώτη κοινή εμφάνιση ως ζευγάρι με τον Λορέντζο Λάμας, γόη και sex symbol της δεκαετίας του ’80 στο Chiller Theatre Expo στις 26 Απριλίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Λοκλίαρ και ο Σαμπόρα παντρεύτηκαν το 1994 και τρία χρόνια αργότερα απέκτησαν την κόρη τους. Χώρισαν το 2007, αν και όπως παραδέχθηκε σε συνέντευξή του στο People, ο Σαμπόρα πέρασαν μία δεκαετία «ψυχρότητας», πριν οι δύο πρώην μπορέσουν να γίνουν φίλοι.

Τώρα, και οι δύο βρίσκονται σε νέες σχέσεις. Ο Σαμπόρα παρευρέθηκε στον γάμο με μία γυναίκα στο πλευρό του.