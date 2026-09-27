Η Έμμα Στόουν επιστρέφει μετά τη συνεργασία της με τον Γιώργο Λάνθιμο με την ταινία «The Catch»

Η Έμμα Στόουν (Emma Stone) επιστρέφει στο είδος των αισθηματικών κομεντί μετά από περισσότερο από μία δεκαετία, πρωταγωνιστώντας στη νέα ταινία «The Catch» μαζί με τον Κρις Πάιν (Chris Pine).

Τα γυρίσματα για την επερχόμενη ταινία, τα οποία ξεκίνησαν το καλοκαίρι, ολοκληρώθηκαν. Τη διεύθυνση φωτογραφίας ανέλαβε ο καταξιωμένος Σαγιομπχού Μουκντιπρόμ (Sayombhu Mukdeeprom) ο οποίος είναι ευρέως γνωστός για τη σταθερή συνεργασία του με τον Ταϊλανδό σκηνοθέτη Απιτσατπόνγκ Βιρασετάκουλ (Apichatpong Weerasethakul), ενώ έχει υπογράψει τη φωτογραφία και σε τρεις ταινίες του Λούκα Γκουαντανίνο (Luca Guadagnino).

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Ο βραβευμένος κινηματογραφιστής εργάζεται σχεδόν αποκλειστικά σε φιλμ, ενώ φέρνει στο πρότζεκτ ένα αισθητικό εύρος που εκτείνεται από αργά, ονειρικά πλάνα έως το έντονο στιλιζάρισμα που χαρακτηρίζει τις ταινίες του Γκουαντανίνο.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής κρατούνται σε μεγάλο βαθμό μυστικές, το σενάριο του «The Catch» περιστρέφεται γύρω από τον κόσμο του μπέιζμπολ. Σύμφωνα με το World of Reel, η Στόουν υποδύεται μια φανατική οπαδό, η οποία από ένα δικό της λάθος γίνεται η αιτία να χάσει η ομάδα της έναν κρίσιμο αγώνα. Στη συνέχεια έρχεται αντιμέτωπη τόσο με τις τύψεις για την ήττα όσο και με την ξαφνική, ανεπιθύμητη δημοσιότητα που της αποφέρει το ατυχές περιστατικό.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Τιμ Ρόμπινς (Tim Robbins), Σίσι Σπέισεκ (Sissy Spacek), ‘Ασλεϊ Παντίγια (Ashley Padilla) και τον δημοφιλή δημιουργό περιεχομένου και κωμικό Druski. Το σενάριο υπογράφουν οι Τζεν Στάτσκι (Jen Statsky) και Τράβις Χέλγουιγκ (Travis Helwig), οι οποίοι επιμελήθηκαν το πιο πρόσφατο προσχέδιο, βασιζόμενοι στο αρχικό κείμενο των Πάτρικ Κανγκ (Patrick Kang) και Μάικλ Λέβιν (Michael Levin).

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Το τιμόνι της σκηνοθεσίας αναλαμβάνει ο Ντέιβ ΜακΚάρι (Dave McCary), ο σύζυγος της Στόουν στο δεύτερο μεγάλου μήκους φιλμ του μετά το «Brigsby Bear» (2017) που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ του Sundance.

Το ζευγάρι θα αναλάβει και χρέη παραγωγών μέσω της εταιρείας τους Fruit Tree, σε συνεργασία με την ‘Αλι Χέρτινγκ (Ali Herting), τους Σον Λέβι (Shawn Levy) και Νταν Λεβίν (Dan Levine) για λογαριασμό της 21 Laps και τον Μάικλ Βέμπερ (Michael Weber).

Η ταινία «The Catch» αναμένεται στις αίθουσες από την Universal Pictures στις 21 Μαΐου 2027.