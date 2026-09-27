Lifestyle

Η Έμμα Στόουν επιστρέφει μετά τη συνεργασία της με τον Γιώργο Λάνθιμο με την ταινία «The Catch»

Το τιμόνι της σκηνοθεσίας αναλαμβάνει ο Ντέιβ ΜακΚάρι, ο σύζυγος της Στόουν στο δεύτερο μεγάλου μήκους φιλμ του μετά το «Brigsby Bear»
Emma Stone
Emma Stone / REUTERS / Daniel Cole
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Έμμα Στόουν (Emma Stone) επιστρέφει στο είδος των αισθηματικών κομεντί μετά από περισσότερο από μία δεκαετία, πρωταγωνιστώντας στη νέα ταινία «The Catch» μαζί με τον Κρις Πάιν (Chris Pine).

Τα γυρίσματα για την επερχόμενη ταινία, τα οποία ξεκίνησαν το καλοκαίρι, ολοκληρώθηκαν. Τη διεύθυνση φωτογραφίας ανέλαβε ο καταξιωμένος Σαγιομπχού Μουκντιπρόμ (Sayombhu Mukdeeprom) ο οποίος είναι ευρέως γνωστός για τη σταθερή συνεργασία του με τον Ταϊλανδό σκηνοθέτη Απιτσατπόνγκ Βιρασετάκουλ (Apichatpong Weerasethakul), ενώ έχει υπογράψει τη φωτογραφία και σε τρεις ταινίες του Λούκα Γκουαντανίνο (Luca Guadagnino).

Ο βραβευμένος κινηματογραφιστής εργάζεται σχεδόν αποκλειστικά σε φιλμ, ενώ φέρνει στο πρότζεκτ ένα αισθητικό εύρος που εκτείνεται από αργά, ονειρικά πλάνα έως το έντονο στιλιζάρισμα που χαρακτηρίζει τις ταινίες του Γκουαντανίνο.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής κρατούνται σε μεγάλο βαθμό μυστικές, το σενάριο του «The Catch» περιστρέφεται γύρω από τον κόσμο του μπέιζμπολ. Σύμφωνα με το World of Reel, η Στόουν υποδύεται μια φανατική οπαδό, η οποία από ένα δικό της λάθος γίνεται η αιτία να χάσει η ομάδα της έναν κρίσιμο αγώνα. Στη συνέχεια έρχεται αντιμέτωπη τόσο με τις τύψεις για την ήττα όσο και με την ξαφνική, ανεπιθύμητη δημοσιότητα που της αποφέρει το ατυχές περιστατικό.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Τιμ Ρόμπινς (Tim Robbins), Σίσι Σπέισεκ (Sissy Spacek), ‘Ασλεϊ Παντίγια (Ashley Padilla) και τον δημοφιλή δημιουργό περιεχομένου και κωμικό Druski. Το σενάριο υπογράφουν οι Τζεν Στάτσκι (Jen Statsky) και Τράβις Χέλγουιγκ (Travis Helwig), οι οποίοι επιμελήθηκαν το πιο πρόσφατο προσχέδιο, βασιζόμενοι στο αρχικό κείμενο των Πάτρικ Κανγκ (Patrick Kang) και Μάικλ Λέβιν (Michael Levin).

Το τιμόνι της σκηνοθεσίας αναλαμβάνει ο Ντέιβ ΜακΚάρι (Dave McCary), ο σύζυγος της Στόουν στο δεύτερο μεγάλου μήκους φιλμ του μετά το «Brigsby Bear» (2017) που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ του Sundance.

Το ζευγάρι θα αναλάβει και χρέη παραγωγών μέσω της εταιρείας τους Fruit Tree, σε συνεργασία με την ‘Αλι Χέρτινγκ (Ali Herting), τους Σον Λέβι (Shawn Levy) και Νταν Λεβίν (Dan Levine) για λογαριασμό της 21 Laps και τον Μάικλ Βέμπερ (Michael Weber).

Η ταινία «The Catch» αναμένεται στις αίθουσες από την Universal Pictures στις 21 Μαΐου 2027.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
122
114
105
99
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Θάνος Καληώρας: Δεν μου αρέσουν οι εκμοντερνισμοί που γίνονται στην Επίδαυρο, έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα
«Έχει ξεφύγει το πράγμα γιατί ο καθένας θέλει να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό από το κλασικό, από το κείμενο των συγγραφέων όπως είναι καταγεγραμμένο στην ιστορία» πρόσθεσε ο ηθοποιός
Θάνος Καληώρας
Newsit logo
Newsit logo