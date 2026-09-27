Θάνος Καληώρας: Δεν μου αρέσουν οι εκμοντερνισμοί που γίνονται στην Επίδαυρο, έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα

Ο Θάνος Καληώρας παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό «Hello», εκφράζοντας την έντονη διαφωνία του με τους σύγχρονους μοντερνισμούς που έχει διαπιστώσει στις παραστάσεις του Ηρωδείου και της Επιδαύρου.

Με αφορμή τη συμμετοχή του στη νέα σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα» του Mega, ο έμπειρος πρωταγωνιστής τοποθετήθηκε ανοιχτά για την εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα τα εμβληματικά αυτά αρχαία θέατρα.

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Ο γνωστός ηθοποιός τόνισε ότι η άνοδος στη σκηνή του Ηρωδείου ή της Επιδαύρου δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει απροετοίμαστα ή από τη μια στιγμή στην άλλη.

Έχετε δηλώσει ότι διαφωνείτε με τον τρόπο με τον οποίο μια παράσταση μπορεί πια να ταξιδέψει στο Ηρώδειο ή στην Επίδαυρο.

Κοιτάξτε, για να φτάσεις στο Ηρώδειο ή στην Επίδαυρο, πρέπει να έχεις βαθιά σπουδή πάνω στο αρχαίο δράμα, στην αττική κωμωδία και στο κλασικό ρεπερτόριο. Δεν γίνεται να μπεις από τη μια στιγμή στην άλλη σε αυτούς τους απαιτητικούς χώρους. Προσωπικά, δεν μου αρέσουν οι εκμοντερνισμοί που γίνονται στην Επίδαυρο, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο παρουσιάζουν τις αρχαίες τραγωδίες ή κωμωδίες.

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Έχει ξεφύγει το πράγμα γιατί ο καθένας θέλει να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό από το κλασικό, από το κείμενο των συγγραφέων όπως είναι καταγεγραμμένο στην ιστορία. Οι μοντερνισμοί αυτοί οδηγούν σε άλλους παράδρομους, οι οποίοι είναι απογοητευτικοί όταν βλέπεις την παράσταση. Αυτή είναι η ένσταση μου αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα.

Ίσως η σπουδή μου σε αυτά τα μεγάλα έργα με όλους αυτούς τους σημαντικούς ανθρώπους και σκηνοθέτες, τους σοφούς μύστες της τέχνης από τους οποίους γαλουχήθηκα στην αρχαία τραγωδία και στο κλασικό ρεπερτόριο, μου έδειξε έναν άλλο τρόπο και, κυρίως, τον σεβασμό τους πάνω στα αρχαία κείμενα. Μπορεί γι’ αυτό να έχω αυτή την άποψη – ενδεχομένως λανθασμένη για μερικούς. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου.