Η Σοφία Καρβέλα στο ΟΑΚΑ για την Άννα Βίσση: «Στην πατρίδα για τη μητέρα μου» έγραψε πριν τη συναυλία

Η Σοφία Καρβέλα ταξίδεψε στην Αθήνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διαμένει μόνιμα, αποκλειστικά για ένα βράδυ προκειμένου να στηρίξει τη μητέρα της, Άννα Βίσση, στη μεγάλη, ιστορική της συναυλία στο κατάμεστο ΟΑΚΑ. Μοιράστηκε εικόνες από την εμπειρία της και σε μια από τις εικόνες που δημοσιοποίησε στο Instagram, έγραψε με περηφάνια πως: «Η Άννα γράφει ιστορία».

Ανάμεσα στους δεκάδες χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν το ΟΑΚΑ, η πιο ξεχωριστή παρουσία για την Άννα Βίσση, βρισκόταν στα παρασκήνια και στις πρώτες σειρές: η κόρη της, Σοφία Καρβέλα. Ήταν μια βραδιά-σταθμός, όπου η καλλιτεχνική αποθέωση της Άννας Βίσση συναντήθηκε με την απόλυτη οικογενειακή υποστήριξη, αποδεικνύοντας ότι πίσω από τα μεγάλα φώτα της σκηνής, οι πιο δυνατοί δεσμοί παραμένουν πάντα αυτοί της καρδιάς.

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Κατά τη διάρκεια του φαντασμαγορικού σόου, η Σοφία Καρβέλα έδειχνε να απολαμβάνει τη μητέρα της από την αρένα, μοιράζοντας μάλιστα με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από τη στιγμή που η Άννα Βίσση ερμήνευε το καθηλωτικό «Παραλύω».

Ήταν μια βραδιά-σταθμός που θα μείνει αξέχαστη και στις δύο. Μετά το τέλος της συναυλίας, η Σοφία αποχαιρέτησε την Αθήνα γεμάτη ενθουσιασμό, γράφοντας με νόημα στον καθρέφτη της: «Τα λέμε, τι βραδιά».

Μέσα στη λάμψη και την εκρηκτικότητα της βραδιάς, υπήρξε και μια στιγμή απόλυτης σιωπής και συγκίνησης. Η αναφορά της Άννας Βίσση στον Γιώργο Μαζωνάκη πάγωσε για λίγο τον χρόνο.

Η Άννα μίλησε με λόγια βαθιά συγκινητικά, λέγοντας πως ο Γιώργος Μαζωνάκης «γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, για να αγαπηθεί, να τραγουδήσει και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας». Αναφέρθηκε στην απώλειά του και ευχήθηκε να μπορούσε να δει το κύμα αγάπης που εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από το όνομά του.