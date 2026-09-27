Lifestyle

Άντζυ Ανδριτσοπούλου για Ελένη Μενεγάκη: Θα ήθελα πολύ να είμαι κάποια στιγμή ξανά μέλος της ομάδας της

«Σήμερα πια δεν νιώθω ότι χρειάζεται να αποδείξω τίποτα» λέει σε άλλο σημείο η Άντζυ Ανδριτσοπούλου
Άντζυ Ανδριτσοπούλου
Άντζυ Ανδριτσοπούλου / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Άντζυ Ανδριτσοπούλου και η Ελένη Μενεγάκη συνδέονται με μια μακροχρόνια επαγγελματική και προσωπική σχέση, καθώς η Άντζυ Ανδριτσοπούλου υπήρξε ένα από τα βασικά και πιο δημοφιλή μοντέλα στις επιδείξεις μόδας της εκπομπής «Πρωινός Καφές» στον ΑΝΤ1, τη δεκαετία του ’90 και των ’00s.

Η Άντζυ Ανδριτσοπούλου έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Ελένη Μενεγάκη είναι η μοναδική παρουσιάστρια με την οποία συνεργάστηκε σταθερά στην τηλεόραση. Τρέφει τεράστιο θαυμασμό και αγάπη για εκείνη, χαρακτηρίζοντάς την ως έναν άνθρωπο που την στήριξε.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Espresso Σαββατοκύριακο», αναφέρθηκε στη σχέση της με την παρουσιάστρια και στα σχόλια που διατύπωναν εκείνη την περίοδο ορισμένοι για την ίδια.

Πώς θυμάσαι σήμερα την εποχή του “Πρωινού καφέ” και τη συνεργασία σου με την Ελένη Μενεγάκη;

Την εποχή του “Πρωινού καφέ” τη θυμάμαι με πολλή αγάπη. Ήταν πιο αγνά χρόνια και περάσαμε πραγματικά υπέροχα. Η Ελένη μου λείπει πολύ ως παρουσία από την τηλεόραση και θα ήθελα πολύ να την ξαναδώ, όπως θα ήθελα πολύ να είμαι κάποια στιγμή ξανά μέλος της ομάδας της.

Οι αναμνήσεις είναι πολλές, γιατί ήταν πολλά τα χρόνια. Με τα κορίτσια του “Πρωινού καφέ”, τη θρυλική εκείνη ομάδα, οι σχέσεις μας πέρασαν σε επίπεδο οικογένειας και κουμπαριάς και είμαστε αγαπημένες μέχρι σήμερα.

Θυμάσαι σχόλια που γίνονταν τότε για τα μοντέλα, ότι ήταν απλώς “γλάστρες”; Σε ενοχλούσε αυτό;

Δεν ήταν μόνο το “γλάστρα”. Υπήρχαν και άλλοι, ακόμη πιο απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί που συνόδευαν τον τίτλο “μοντέλο”. Όταν ήμουν μικρή, μου δημιουργούσαν ανασφάλεια και την ανάγκη να αποδεικνύω συνεχώς ποια είμαι και τι μπορώ να κάνω. Σήμερα πια δεν νιώθω ότι χρειάζεται να αποδείξω τίποτα. Με τα χρόνια αποκτάς μια σιγουριά και τελικά καθένας φαίνεται για αυτό που πραγματικά είναι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
251
125
118
114
105
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Άννα Βίσση: Η επόμενη μέρα της συναυλίας στο ΟΑΚΑ – Οι τόνοι από σκουπίδια και οι εργασίες καθαριότητας
«Όταν τα φώτα σβήνουν, η δουλειά συνεχίζεται», είναι το μήνυμα της διοίκησης του ΟΑΚΑ, που αναδεικνύει την προσπάθεια των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών
Εικόνα μετά το τέλος της συναυλίας που έδωσε η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ
Newsit logo
Newsit logo