Άντζυ Ανδριτσοπούλου για Ελένη Μενεγάκη: Θα ήθελα πολύ να είμαι κάποια στιγμή ξανά μέλος της ομάδας της

Η Άντζυ Ανδριτσοπούλου και η Ελένη Μενεγάκη συνδέονται με μια μακροχρόνια επαγγελματική και προσωπική σχέση, καθώς η Άντζυ Ανδριτσοπούλου υπήρξε ένα από τα βασικά και πιο δημοφιλή μοντέλα στις επιδείξεις μόδας της εκπομπής «Πρωινός Καφές» στον ΑΝΤ1, τη δεκαετία του ’90 και των ’00s.

Η Άντζυ Ανδριτσοπούλου έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Ελένη Μενεγάκη είναι η μοναδική παρουσιάστρια με την οποία συνεργάστηκε σταθερά στην τηλεόραση. Τρέφει τεράστιο θαυμασμό και αγάπη για εκείνη, χαρακτηρίζοντάς την ως έναν άνθρωπο που την στήριξε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Espresso Σαββατοκύριακο», αναφέρθηκε στη σχέση της με την παρουσιάστρια και στα σχόλια που διατύπωναν εκείνη την περίοδο ορισμένοι για την ίδια.

Πώς θυμάσαι σήμερα την εποχή του “Πρωινού καφέ” και τη συνεργασία σου με την Ελένη Μενεγάκη;

Την εποχή του “Πρωινού καφέ” τη θυμάμαι με πολλή αγάπη. Ήταν πιο αγνά χρόνια και περάσαμε πραγματικά υπέροχα. Η Ελένη μου λείπει πολύ ως παρουσία από την τηλεόραση και θα ήθελα πολύ να την ξαναδώ, όπως θα ήθελα πολύ να είμαι κάποια στιγμή ξανά μέλος της ομάδας της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αναμνήσεις είναι πολλές, γιατί ήταν πολλά τα χρόνια. Με τα κορίτσια του “Πρωινού καφέ”, τη θρυλική εκείνη ομάδα, οι σχέσεις μας πέρασαν σε επίπεδο οικογένειας και κουμπαριάς και είμαστε αγαπημένες μέχρι σήμερα.

Θυμάσαι σχόλια που γίνονταν τότε για τα μοντέλα, ότι ήταν απλώς “γλάστρες”; Σε ενοχλούσε αυτό;

Δεν ήταν μόνο το “γλάστρα”. Υπήρχαν και άλλοι, ακόμη πιο απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί που συνόδευαν τον τίτλο “μοντέλο”. Όταν ήμουν μικρή, μου δημιουργούσαν ανασφάλεια και την ανάγκη να αποδεικνύω συνεχώς ποια είμαι και τι μπορώ να κάνω. Σήμερα πια δεν νιώθω ότι χρειάζεται να αποδείξω τίποτα. Με τα χρόνια αποκτάς μια σιγουριά και τελικά καθένας φαίνεται για αυτό που πραγματικά είναι.