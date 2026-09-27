Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου δάκρυσε στη συνάντηση με τον «Hayate» για το γκράφιτι με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου βίωσε μια πολύ φορτισμένη και συγκινητική στιγμή κατά τη διάρκεια συνάντησής της με τον Ηλία Στύλο (γνωστό στα social media ως Hayate), τον καλλιτέχνη του δρόμου που δημιούργησε γκράφιτι στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο τοίχος στην περιοχή του Φοίνικα στην Καλαμαριά, έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για τους θαυμαστές του αείμνηστου καλλιτέχνη, οι οποίοι συρρέουν για να αφήσουν λουλούδια και κεριά.

Ο Hayate χρειάστηκε τρεις ημέρες για να ολοκληρώσει το γκράφιτι. Επέλεξε να αποτυπώσει τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια γαλήνια και «αγγελική» έκφραση, βασισμένος στο εξώφυλλο του δίσκου του «Αγαπώ σημαίνει». Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου τον συνάντησε το βράδυ του Σαββάτου (26-09-2026), στο θέατρο όπου εμφανίζεται για την παράσταση «Μέριλιν».

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Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, η οποία ήταν στενή φίλη και κουμπάρα του εκλιπόντος τραγουδιστή, δεν μπόρεσε να κρύψει τα δάκρυά της. Σε βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram, τον ευχαρίστησε θερμά εκ μέρους όλων όσων αγαπούσαν τον Γιώργο, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Να μας στέλνεις την αγάπη σου από ψηλά».

Όπως έγραψε η ίδια στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Χθες ήρθε στην παράσταση της “Μερυλιν” ο Ηλίας Στύλος, γνωστός ως Hayate Style, που έφτιαξε το υπέροχο γκράφιτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Θεσσαλονίκη. Ένας άνθρωπος Γιώργο μου που δεν σε γνώριζε αλλά ήθελε να σου αποδώσει, όπως πολλοί, ένα φόρο τιμής αποτυπώνοντας εξαίσια το γλυκό σου πρόσωπο.

Κάθε μέρα πηγαίνει πολύς κόσμος εκεί και σου αφήνει λουλούδια και αγάπη, πολλή αγάπη. Ξέρω πως είσαι πλέον στην αγκαλιά του Θεού για τον οποίο είχες μεγάλη πίστη, είσαι ήρεμος και γαλήνιος, μας βλέπεις με ένα αγγελικό χαμόγελο και εμάς που σ’ αγαπάμε πολύ και κάποιους που σε πίκραναν, έχεις ενδυθεί τη θεϊκή σου υπόσταση.

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Για εμάς η απώλειά σου είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη, η συντριβή μας ακολουθεί. Να μας στέλνεις την αγάπη σου από εκεί ψηλά άγγελέ μου».

Ο Ηλίας Στύλος έχει ανεβάσει βίντεο και φωτογραφίες στα social media, δείχνοντας όλη τη διαδικασία της δημιουργίας της τοιχογραφίας που έφτιαξε για τον καλλιτέχνη. Μεταξύ άλλων είχε γράψει σε ανάρτησή του: «Αφιερωμένο στον ένα και μοναδικό Γιώργο Μαζωνακη».

Το εντυπωσιακό γκράφιτι δημιουργήθηκε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.