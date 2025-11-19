Η ερωτευμένη Έλι Γκούλντινγκ πόζαρε με μαύρα ασορτί εσώρουχα στο Instagram

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, Έλι Γκούλντινγκ τους τελευταίους μήνες είναι ζευγάρι με τον ηθοποιό Μπο Μινιέρ. Πρόσφατα, πόζαρε φορώντας μαύρα εσώρουχα στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται στην καλύτερή της φάση.

Η επιτυχημένη τραγουδίστρια την Τετάρτη (19.11.2025) μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους την εν λόγω άκρως αποκαλυπτική φωτογραφία, με ασορτί εσώρουχα, ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές της.

«Απόδειξη ότι φοράω ασορτί εσώρουχα», έγραψε μεταξύ άλλων στη φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό η Έλι Γκούλντινγκ.

Σημειώνεται ότι η 38χρονη τραγουδίστρια βγαίνει με τον 28χρονο ηθοποιό εδώ και αρκετούς μήνες.

Μάλιστα, πριν από έναν μήνα, όταν οι paparazzi απαθανάτισαν το ζευγάρι σε μια κοινή του βόλτα τους στο Λονδίνο. Ωστόσο, το ζευγάρι βγαίνει μαζί τουλάχιστον από το καλοκαίρι, καθώς ο ηθοποιός δημοσίευσε μία φωτογραφία της τραγουδίστριας.

«Δεν είχα την καλύτερη παιδική ηλικία. Μεγαλώσαμε σε ένα πολύ μικρό σπίτι, με έπιπλα φαγωμένα από τον σκώρο, γεμάτα ψύλλους και τρύπες, που μας τα κληροδότησε η γιαγιά μου», είχε εξομολογηθεί για τα παιδικά της χρόνια η Έλι Γκούλντινγκ.